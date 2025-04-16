Ж/д переезд в Дербышках на время перекроют для машин

В Казани на улице Станционной временно ограничат движение через железнодорожный переезд. Это связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на участке между станциями Восстание и Дербышки. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского отделения Горьковской железной дороги.

Переезд будет закрыт для автомобилей в ночное время: с 22:00 17 апреля до 08:00 18 апреля, затем с 22:00 18 апреля до 08:00 19 апреля и снова с 22:00 20 апреля до 08:00 21 апреля. Водителям рекомендуют использовать объездной маршрут через переезд в Малых Дербышках на улице Березовой.

Ранее министр транспорта РТ Фарит Ханифов сообщал, что в 2025 году планируется совместно с РЖД построить новые платформы, включая две остановки на направлении Казань — аэропорт: в районах Госархива и Тихорецкой, пишет «БИЗНЕС Online».