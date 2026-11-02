Глава турфирмы в Казани останется под стражей из-за обмана клиентов на 19 млн

В Казани суд отправил под арест руководительницу туристической компании «Белка Летяга», которую подозревают в крупном мошенничестве с путевками. Мера пресечения избрана в Вахитовском районном суде, сообщили в его пресс-службе.

По версии следствия, 39-летняя женщина, уроженка Украинской ССР, с 2025 по 2026 год возглавляла турагентство и под предлогом продажи туров похитила у 67 клиентов более 19 миллионов рублей. Суд счел, что фигурантка может скрыться от правоохранителей или повлиять на участников процесса, поэтому заключил ее под стражу на время расследования.

Согласно данным системы «Контур Фокус», ООО «Белка Летяга» зарегистрировано в Казани на улице Вишневского в 2023 году. Учредителем и гендиректором компании значится Елена Макарчук. Финансовые показатели фирмы скромные: за 2025 год выручка составила 6 миллионов рублей, а убыток — 1,3 миллиона.

Ранее в Казани уже был похожий случай: турагента отправили в колонию на три года общего режима после того, как суд удовлетворил иски всех потерпевших.