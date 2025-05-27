Ученые зафиксированы неожиданные эволюционные изменения у современных людей

В вулканических породах Анд мышьяк содержится в питьевой воде в больших количествах. Хотя неорганический мышьяк связан с повышенным риском рака, кожных заболеваний, сердечных болезней, диабета и детской смертности, у жителей Анд организм адаптировался и эффективно нейтрализует этот токсин.

Население Боливии, Аргентины и Чили развило разные варианты гена AS3MT, который отвечает за ферменты, расщепляющие мышьяк в печени — пример естественного отбора.

Учёные под руководством Карин Броберг из Каролинского института отметили, что это свидетельствует о гибкости человеческого генома.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы проанализировали более 8400 древних образцов ДНК из Западной Евразии за 14 000 лет и сравнили их с данными 6510 современных людей, изучив около 10 миллионов генетических вариантов.

В предварительном рецензируемом варианте статьи, опубликованном в прошлом году, Дэвид Райх и коллеги сообщили о признаках естественного отбора в 347 участках генома — значительно больше, чем ранее считалось. Эти изменения связаны с иммунитетом, воспалением и кардиометаболическими признаками. Райх пока не комментирует результаты, так как статья на рассмотрении, но планирует расширить выборку и методы в окончательной версии, сообщает ferra.ru со ссылкой на Scientific American.