Учёные создали ИИ для более точной диагностики кожных болезней
Группа международных исследователей представила инновационную систему на базе искусственного интеллекта для диагностики кожных заболеваний. Эта разработка, получившая название PanDerm, способна выявлять меланому и другие болезни кожи быстрее и с большей точностью, чем существующие методы. Система была создана специалистами Университета Монаша и протестирована при участии 11 медицинских учреждений по всему миру.
Главная особенность PanDerm заключается в способности анализировать разные типы изображений. Искусственный интеллект изучает макрофотографии, дерматоскопические снимки и гистологические срезы тканей одновременно. Для обучения системы использовалась огромная база данных, включающая более двух миллионов изображений, что позволило достичь высокой точности работы.
Результаты испытаний, опубликованные в журнале Nature Medicine, показали значительное улучшение в диагностике. Точность выявления рака кожи с помощью PanDerm увеличилась на 11%. Врачи, не имеющие специализации в дерматологии, стали ошибаться на 16,5% реже. Уточняется, что ИИ не заменяет специалистов, а действует как помощник, оценивая риски и следя за изменениями в состоянии родинок.
Еще одно важное преимущество алгоритма — для его обучения требуется в десять раз меньше размеченных данных по сравнению с другими системами. Это делает технологию особенно полезной в регионах, где не хватает дерматологов. PanDerm может быть интегрирован в системы телемедицины, что облегчит нагрузку на врачей и ускорит процесс диагностики в отдаленных районах.
Несмотря на успешные тесты, разработчики подчеркивают, что необходимо продолжить исследования. Еще не полностью ясно, как система будет справляться с атипичными случаями, например, если на коже есть рубцы или татуировки, а также с различными типами кожи, так как в обучающей выборке преобладали снимки пациентов из западных клиник. В настоящее время ученые проверяют, как PanDerm работает при диагностике редких заболеваний.
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