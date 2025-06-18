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Учёные создали ИИ для более точной диагностики кожных болезней

Новый искусственный интеллект помогает врачам т...

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Группа международных исследователей представила инновационную систему на базе искусственного интеллекта для диагностики кожных заболеваний. Эта разработка, получившая название PanDerm, способна выявлять меланому и другие болезни кожи быстрее и с большей точностью, чем существующие методы. Система была создана специалистами Университета Монаша и протестирована при участии 11 медицинских учреждений по всему миру.

Главная особенность PanDerm заключается в способности анализировать разные типы изображений. Искусственный интеллект изучает макрофотографии, дерматоскопические снимки и гистологические срезы тканей одновременно. Для обучения системы использовалась огромная база данных, включающая более двух миллионов изображений, что позволило достичь высокой точности работы.

Результаты испытаний, опубликованные в журнале Nature Medicine, показали значительное улучшение в диагностике. Точность выявления рака кожи с помощью PanDerm увеличилась на 11%. Врачи, не имеющие специализации в дерматологии, стали ошибаться на 16,5% реже. Уточняется, что ИИ не заменяет специалистов, а действует как помощник, оценивая риски и следя за изменениями в состоянии родинок.

Еще одно важное преимущество алгоритма — для его обучения требуется в десять раз меньше размеченных данных по сравнению с другими системами. Это делает технологию особенно полезной в регионах, где не хватает дерматологов. PanDerm может быть интегрирован в системы телемедицины, что облегчит нагрузку на врачей и ускорит процесс диагностики в отдаленных районах.

Несмотря на успешные тесты, разработчики подчеркивают, что необходимо продолжить исследования. Еще не полностью ясно, как система будет справляться с атипичными случаями, например, если на коже есть рубцы или татуировки, а также с различными типами кожи, так как в обучающей выборке преобладали снимки пациентов из западных клиник. В настоящее время ученые проверяют, как PanDerm работает при диагностике редких заболеваний.

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