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Ученые РФ изобрели сыр для лучшей работы сердца

Этот мягкий сыр быстро созревает

pixabay.com

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В Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ) разработали сыр с боярышником, который укрепляет сердце и нервную систему, особенно полезен пожилым людям, сообщает Life.ru.

Этот мягкий сыр быстро созревает, а благодаря особенностям производства его стоимость снижена на 17% без потери качества.

Директор центра сыроделия Елена Сидорова отметила, что продукт не содержит заменителей молочного жира и легко усваивается. По данным Минздрава, более 12 миллионов россиян страдают хронической сердечной недостаточностью, треть из них моложе 60 лет. Боярышник известен пользой для сердца, поэтому его добавление сделало сыр не только вкусным, но и функциональным. Он поддерживает работу сердца и нервной системы, восполняет дефицит витамина C и укрепляет иммунитет.

Сыр богат белком, сбалансирован по аминокислотному составу, содержит антиоксиданты-флавоноиды, замедляющие окисление, и сапонины, выводящие токсины.

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