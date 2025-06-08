Адски рекордная жара зафиксирована в городе-курорте Анапе

В Анапе, одном из популярных курортов Краснодарского края, установлен новый температурный максимум для начала лета. 7 июня воздух прогрелся до 31,8 градуса — это самый высокий показатель за последние 56 лет. Прежний рекорд, зафиксированный в 1969 году, составлял 29,2 градуса.

Курортный сезон в регионе набирает обороты, и жаркая погода только подогревает интерес отдыхающих. Несмотря на официальные предупреждения о запрете купания на пляжах Анапы и Темрюкского района, туристы и местные жители продолжают массово заполнять побережье. Даже скопления гниющих водорослей не стали помехой — пляжи остаются многолюдными.

Специалисты предполагают, что при сохранении текущих условий на курортах в ближайшее время может начаться традиционная пляжная давка, характерная для разгара сезона, сообщает «Блокнот Краснодар».