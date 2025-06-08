Ученые нашли способ лечить пациента, а не только его заболевание

В медицине наметился прорыв — специалисты Университета Карнеги-Меллон разработали инновационный подход, позволяющий перейти от типовых схем лечения к персонализированным решениям. Новая методика основана на алгоритмах машинного обучения, которые формируют уникальную модель заболевания для каждого пациента, сообщает Science XXI.

Как это работает

Вместо использования усреднённых данных больших групп, как в классических клинических протоколах, новая технология учитывает тысячи индивидуальных параметров. Это и генетика, и образ жизни, и даже биохимические особенности организма. На их основе создаются так называемые персонализированные генетические сети — структуры, которые помогают точно диагностировать недуги и предсказывать их развитие.

Благодаря этому уже удалось обнаружить неизвестные ранее формы рака и повысить точность прогноза выживаемости у онкобольных.

От традиций к технологиям

Принцип «лечить не болезнь, а пациента» был известен ещё в российской медицине XIX века. Сегодня он возвращается в арсенал врачей в сочетании с современными ИИ-инструментами. Особенно важно это при лечении редких патологий и онкологических диагнозов, где стандартных подходов часто не хватает.

ИИ спасает жизнь

Пример практического применения: система ИИ подобрала нестандартную комбинацию лекарств для пациента с редким заболеванием. Предложенное лечение не использовалось ранее для этого диагноза, но оно дало полный эффект — человек полностью восстановился. Это стало серьёзным шагом в направлении помощи пациентам с орфанными болезнями, для которых пока нет утверждённых методов терапии.

Профилактика вместо борьбы

Персонализированная медицина также меняет саму логику здравоохранения — от лечения к предупреждению. Анализ генетических рисков и биомаркеров позволяет выявить предрасположенность к болезням ещё до их развития. Это требует активного участия самого человека: соблюдать индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и образу жизни.

Что мешает внедрению

Несмотря на перспективы, технологии пока не стали массовыми. Для их применения нужны мощные вычислительные ресурсы и серьёзная проверка результатов. Однако специалисты уверены: ИИ сможет превратить тяжёлые болезни в контролируемые состояния, позволяя пациентам жить полной жизнью.