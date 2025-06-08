Военные США нашли загадочные подводные объекты в Атлантике
Американские военные обеспокоены учащающимися случаями появления загадочных подводных объектов в Атлантическом океане. С весны 2023 года фиксируются регулярные аномалии, которые раньше были редкостью. В марте произошло особенно удивительное событие: датчики зафиксировали движение крупного объекта длиной до 12 метров на глубине более километра. При этом его скорость достигала примерно 300 узлов (более 500 км/ч), что намного превышает возможности известных науке подводных технологий.
Что это может быть?
С осени 2022 года было зафиксировано свыше 30 подобных случаев, сообщает akpars.ru. В Пентагоне рассматриваются разные версии происхождения этих объектов. Среди них — гипотетическая американская разработка под названием «Центурион-2», находящаяся на стадии испытаний, а также предположение о возможной причастности модифицированного российского аппарата «Посейдон», которое, впрочем, Москва отвергла.
Загадка без ответа
Некоторые эксперты выдвигают экзотические гипотезы, включая влияние Бермудского треугольника. Звучат даже мнения, что в океане могут действовать технологии внеземного происхождения. Чтобы разобраться в происходящем, в США решили создать специальное подразделение, которое займётся изучением всех поступающих данных. Пока же происхождение этих объектов остаётся нераскрытой тайной.
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