Военные США нашли загадочные подводные объекты в Атлантике

Американские военные обеспокоены учащающимися случаями появления загадочных подводных объектов в Атлантическом океане. С весны 2023 года фиксируются регулярные аномалии, которые раньше были редкостью. В марте произошло особенно удивительное событие: датчики зафиксировали движение крупного объекта длиной до 12 метров на глубине более километра. При этом его скорость достигала примерно 300 узлов (более 500 км/ч), что намного превышает возможности известных науке подводных технологий.

Что это может быть?

С осени 2022 года было зафиксировано свыше 30 подобных случаев, сообщает akpars.ru. В Пентагоне рассматриваются разные версии происхождения этих объектов. Среди них — гипотетическая американская разработка под названием «Центурион-2», находящаяся на стадии испытаний, а также предположение о возможной причастности модифицированного российского аппарата «Посейдон», которое, впрочем, Москва отвергла.

Загадка без ответа

Некоторые эксперты выдвигают экзотические гипотезы, включая влияние Бермудского треугольника. Звучат даже мнения, что в океане могут действовать технологии внеземного происхождения. Чтобы разобраться в происходящем, в США решили создать специальное подразделение, которое займётся изучением всех поступающих данных. Пока же происхождение этих объектов остаётся нераскрытой тайной.