Ученые Кореи нашли способ переработки кукурузных отходов

В Южной Корее исследователи разработали новую экологичную технологию переработки пластика. Теперь вместо того чтобы сжигать отходы и загрязнять воздух, их можно превращать в газ, пригодный для получения водорода.

Что изменилось

Раньше трудно перерабатываемый пластик просто уничтожали с помощью сжигания, что наносило ущерб экологии. Учёные нашли способ избежать вредных выбросов: они придумали технологию непрерывного превращения пластиковых отходов в газ с минимальным вредом для окружающей среды.

Насколько это эффективно

Благодаря особому управлению температурой и процессом горения, уровень вредных веществ — например, смолы — удалось снизить почти на 94%. В результате переработка стала не только безопасной, но и более продуктивной.

Новая разработка может стать основой для будущих систем утилизации пластика и получения экологически чистого водорода.