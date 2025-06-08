В Сочи каждый день дезинфицируют 260 га пляжей

С 6 до 8 утра на пляжах Сочи и прилегающих зонах проводится санитарная обработка. Об этом сообщает мэрия города.

Самый большой объём работ — в Лазаревском районе, где обрабатывается 134 га. В Хостинском — 67 га, в Центральном районе — 44 га, а в Адлере — всего 15 га.

Туристы под защитой

Сейчас в городе отдыхает около 150 тысяч человек. По словам директора департамента курортов и туризма Сергея Сомко, начался купальный сезон, и вместе с ним усилили меры санитарной безопасности.

Что дезинфицируют

Шезлонги обрабатывают дважды: утром и после каждого использования. Для этого используют средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Прогулочные дорожки моют с мылом, а частные участки убирают их владельцы.

Для кафе, магазинов и других заведений закреплены зоны шириной 10 метров, которые они должны регулярно чистить — как сухим, так и влажным способом.