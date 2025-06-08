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Геологи открыли древние тайны Трансантарктических гор под ледяным покровом

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Американские исследователи сделали важное геологическое открытие в самом центре Антарктиды, изучая горные породы, скрытые под ледниками. Об этом сообщает innovanews.ru со ссылкой на публикацию в журнале Earth and Planetary Science Letters. Главным объектом изучения стали Трансантарктические горы — массивный хребет, пересекающий весь континент и поднимающийся до 4500 метров. Эти горы играют ключевую роль в удерживании ледников Восточной Антарктиды от движения к морю Росса. Несмотря на свою значимость, их происхождение долгое время оставалось малоизученным.

Исследовательская группа под руководством Тимоти Полсена из Университета Висконсина-Ошкоша, при участии коллег из других американских вузов, провела подробный анализ минералогии гранитов и других пород магматического происхождения. Результаты показали, что этот горный массив неоднократно поднимался и разрушался, что происходило на фоне глобальных тектонических изменений. Эти процессы заметно повлияли на рельеф региона и, возможно, даже на климатические условия в древности.

По словам Тимоти Полсена, прошлое Антарктиды оказалось гораздо более активным, чем считалось ранее. Исследователи предполагают, что подо льдом могут скрываться древнейшие геологические структуры, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. Учёные пришли к выводу, что около 300 миллионов лет назад на месте современной ледяной пустыни существовали горные цепи, реки и леса — это кардинально меняет представление о климате и природе древней Антарктиды.

Полученные данные важны не только для изучения геологической истории континента, но и для построения климатических моделей. По мнению специалистов, древний рельеф мог оказывать значительное влияние на глобальные климатические системы, включая океанические течения и атмосферные процессы. Это знание поможет точнее прогнозировать поведение ледников и уровень мирового океана в будущем.

Кроме того, исследование подледниковых пород может открыть путь к новым источникам полезных ископаемых. Если подо льдом действительно находятся древние горные структуры, то там могут быть и минеральные ресурсы, представляющие интерес для промышленности. Однако учёные подчёркивают, что пока рано говорить о применимости этих данных к другим регионам континента — ледяной покров мог существенно изменить изначальный ландшафт.

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