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Инвазивные «супермуравьи» захватывают европейские сады и парки

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Европейские страны, включая Великобританию, столкнулись с быстрым распространением агрессивного вида муравьев. По информации издания The Sun, речь идет о так называемых «супермуравьях» — насекомых, способных вытеснять местные виды и создавать обширные колонии. Родиной этих муравьев являются Азия и регион Черного моря, но с развитием торговли они перебрались в Европу.

Главное отличие этих муравьев — способность образовывать так называемые суперколонии. В таких сообществах присутствует множество королев, а сами муравейники могут занимать огромные площади. Они строят разветвлённые сети подземных ходов и быстро увеличивают численность.

Эти муравьи наносят ущерб местной экосистеме, активно вытесняя автохтонные виды насекомых. В Великобритании первые случаи их появления были зафиксированы еще в 2009 году. С тех пор специалисты отмечают распространение колоний в разных частях страны. Учёные из Йоркского университета предполагают, что реальный масштаб проблемы может быть недооценен, поскольку внешне эти муравьи похожи на обычных.

Борьба с инвазивными организмами обходится Великобритании примерно в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов в год. Специалисты предупреждают, что ситуация может ухудшиться из-за изменений климата, создающих благоприятные условия для расселения подобных видов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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