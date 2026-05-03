Ученые раскрыли скрытую пользу меда

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Исследователи из Загребского университета изучили антиоксидантные свойства меда и его возможное влияние на здоровье. Результаты обзора опубликованы в журнале Antioxidants.

Авторы отметили, что мед содержит вещества, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс. Эти процессы связаны с повреждением клеток и развитием воспаления.

По данным работы, антиоксидантный эффект обеспечивается сразу несколькими группами соединений. К ним относятся фенольные кислоты, флавоноиды, витамин С, каротиноиды и аминокислоты.

Как указывается, эти компоненты действуют совместно и усиливают защитные функции организма. Они могут влиять на активность ферментов, участвующих в борьбе с окислительным стрессом, и снижать повреждение клеток.

В обзоре также говорится о возможной пользе меда для сердечно-сосудистой системы. Это связывают с его противовоспалительными свойствами и способностью уменьшать влияние свободных радикалов.

Отдельно рассматривается влияние меда на уровень сахара в крови. По данным исследователей, его компоненты могут участвовать в регуляции обменных процессов, что важно при изучении диабета.

Кроме того, отмечаются иммуномодулирующие и нейропротекторные свойства, а также роль меда в заживлении ран.

Авторы подчеркнули, что состав и выраженность полезных свойств могут зависеть от происхождения и качества продукта. По их мнению, необходимы дополнительные исследования, чтобы точнее оценить его применение в профилактике и лечении различных заболеваний.

