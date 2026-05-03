Ученые раскрыли скрытую пользу меда
Исследователи из Загребского университета изучили антиоксидантные свойства меда и его возможное влияние на здоровье. Результаты обзора опубликованы в журнале Antioxidants.
Авторы отметили, что мед содержит вещества, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс. Эти процессы связаны с повреждением клеток и развитием воспаления.
По данным работы, антиоксидантный эффект обеспечивается сразу несколькими группами соединений. К ним относятся фенольные кислоты, флавоноиды, витамин С, каротиноиды и аминокислоты.
Рекомендуем также:
- Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска
- Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут
Как указывается, эти компоненты действуют совместно и усиливают защитные функции организма. Они могут влиять на активность ферментов, участвующих в борьбе с окислительным стрессом, и снижать повреждение клеток.
В обзоре также говорится о возможной пользе меда для сердечно-сосудистой системы. Это связывают с его противовоспалительными свойствами и способностью уменьшать влияние свободных радикалов.
Отдельно рассматривается влияние меда на уровень сахара в крови. По данным исследователей, его компоненты могут участвовать в регуляции обменных процессов, что важно при изучении диабета.
Кроме того, отмечаются иммуномодулирующие и нейропротекторные свойства, а также роль меда в заживлении ран.
Авторы подчеркнули, что состав и выраженность полезных свойств могут зависеть от происхождения и качества продукта. По их мнению, необходимы дополнительные исследования, чтобы точнее оценить его применение в профилактике и лечении различных заболеваний.
Рекомендуем также:
- Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
- Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
- «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец