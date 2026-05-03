Новости Казани

В Казани ограничат движение до 10 мая из-за Дня Победы

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

С 1 по 10 мая в Казани введены временные ограничения движения транспорта и парковки на центральных улицах города. Меры приняты в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Наиболее масштабные перекрытия запланированы на 8 и 9 мая. С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая закроют движение на площади Тысячелетия, улицах Баумана, Декабристов, Профсоюзной, Кремлевской набережной и прилегающих проездах. Также будут перекрыты улицы Бондаренко и Волгоградская с 18:00 8 мая до 3:00 10 мая.

В день празднования Победы (9 мая) с 8:30 до 17:00 ограничения коснутся центральной части города, включая улицы Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и Театральной. Проспект Ямашева будет закрыт с 7:00 до 23:00. Движение в микрорайоне «Юдино» ограничат с 8:00 до 12:00.

Дополнительные ограничения парковки введены в зонах у Центрального стадиона и цирка. Жители и гости города рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать общественный транспорт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

55 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

обработка от тараканов холодным туманом цены

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Путешествие, которое окупится: гид по Казани для гостей и жителей со скидками на впечатления

ремонт серебряных цепочек в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие