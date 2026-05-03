В Казани ограничат движение до 10 мая из-за Дня Победы

С 1 по 10 мая в Казани введены временные ограничения движения транспорта и парковки на центральных улицах города. Меры приняты в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Наиболее масштабные перекрытия запланированы на 8 и 9 мая. С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая закроют движение на площади Тысячелетия, улицах Баумана, Декабристов, Профсоюзной, Кремлевской набережной и прилегающих проездах. Также будут перекрыты улицы Бондаренко и Волгоградская с 18:00 8 мая до 3:00 10 мая.

В день празднования Победы (9 мая) с 8:30 до 17:00 ограничения коснутся центральной части города, включая улицы Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и Театральной. Проспект Ямашева будет закрыт с 7:00 до 23:00. Движение в микрорайоне «Юдино» ограничат с 8:00 до 12:00.

Дополнительные ограничения парковки введены в зонах у Центрального стадиона и цирка. Жители и гости города рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать общественный транспорт.