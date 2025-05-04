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Подорожание автомобилей на 30% ударит по россиянам и салонам

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С 1 мая в России вступили в силу обновлённые правила расчёта утилизационного сбора. По информации агентства «Прайм», из-за этого цены на автомобили могут вырасти на 20–30%.

Минпромторг применяет новую формулу, которая теперь учитывает среднюю рыночную стоимость авто по справочнику ведомства. Цель изменений — пресечь схемы, при которых машины ввозили через страны ЕАЭС и занижали размер утильсбора.

Несмотря на это, пока на складах дилеров осталось много машин, что привело к крупным скидкам. Особенно это заметно на примере китайских автомобилей, цена на которые снижаются на миллион рублей и более.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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