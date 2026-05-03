В РПЦ рассказали, какие знаки указывают на апокалипсис

Священнослужители обратили внимание православных верующих на признаки, которые в церковной традиции связывают с приближением конца времен. Как пишет «Мосрегсегодня», такие темы рассматриваются не как повод для тревоги, а как напоминание о Втором пришествии, Страшном суде и необходимости духовной готовности.

Одним из возможных знаков называют строительство третьего храма в Иерусалиме. Отмечается, что два предыдущих храма были разрушены, и появление нового некоторые толкователи связывают с событиями последних времен.

Также важным признаком считается духовный спад. К нему, как указывается, относят ослабление веры, утрату искренности, охлаждение отношений между людьми и потерю нравственных ориентиров.

Представители церкви подчеркивают, что подобные размышления не должны вызывать страх или стремление определить точные сроки. Их основной смысл, по их словам, заключается в призыве к покаянию, молитве и внимательному отношению к своей духовной жизни.

Верующим рекомендуют воспринимать такие темы не как прогноз конкретных событий, а как повод задуматься о вере, добрых поступках и личной ответственности.

