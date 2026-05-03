Не у нас

На Пхукете вещи россиян массово проверяют на улице

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

На Пхукете полиция стала чаще останавливать российских туристов для досмотра. Как сообщает «Турпром», у отдыхающих проверяют сумки, рюкзаки и даже багажные отсеки мотобайков в рамках рейдов.

Основной целью таких проверок называют поиск вейпов и других запрещенных предметов. Отмечается, что досмотры проходят строго и затрагивают многих приезжих, поэтому туристам советуют быть готовыми к подобным ситуациям.

Путешественникам также напомнили о действующих в Таиланде правилах. Одним из самых серьезных нарушений считается хранение и употребление наркотиков — даже небольшое количество может повлечь жесткие наказания.

Отдельно подчеркивается запрет на вейпы и электронные сигареты. Их нельзя ввозить, использовать и продавать, а за нарушение предусмотрены штрафы и возможное лишение свободы.

Рекомендуем также:

  1. Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска
  2. Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут

Серьезная ответственность предусмотрена и за неуважение к монархии. Любые оскорбления в адрес короля и его семьи могут привести к длительному тюремному сроку.

Также в стране запрещены азартные игры, за исключением отдельных видов, таких как государственные лотереи и скачки.

Иностранцам запрещено работать без специального разрешения. Туристическая виза не дает права на трудовую деятельность, а нарушение может закончиться депортацией.

Туристам советуют уважать местные традиции. В храмах необходимо соблюдать скромный внешний вид и правила поведения, а фотографировать монахов можно только с разрешения.

Ограничения касаются и вывоза культурных ценностей — антиквариат и предметы искусства можно вывозить только при наличии разрешения.

Кроме того, путешественникам рекомендуют не фотографировать военные объекты и резиденции королевской семьи, не нарушать природоохранные правила и не курить в запрещенных местах, чтобы избежать проблем с законом во время отдыха.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

46 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

сергей одинцово туман

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Загородная жизнь рядом с городом: коттеджные посёлки Казани

помощь по математике 3 класс

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

19 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Гид по Казани

46 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

Новости Татарстана

56 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие