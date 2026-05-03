На Пхукете вещи россиян массово проверяют на улице
На Пхукете полиция стала чаще останавливать российских туристов для досмотра. Как сообщает «Турпром», у отдыхающих проверяют сумки, рюкзаки и даже багажные отсеки мотобайков в рамках рейдов.
Основной целью таких проверок называют поиск вейпов и других запрещенных предметов. Отмечается, что досмотры проходят строго и затрагивают многих приезжих, поэтому туристам советуют быть готовыми к подобным ситуациям.
Путешественникам также напомнили о действующих в Таиланде правилах. Одним из самых серьезных нарушений считается хранение и употребление наркотиков — даже небольшое количество может повлечь жесткие наказания.
Отдельно подчеркивается запрет на вейпы и электронные сигареты. Их нельзя ввозить, использовать и продавать, а за нарушение предусмотрены штрафы и возможное лишение свободы.
Серьезная ответственность предусмотрена и за неуважение к монархии. Любые оскорбления в адрес короля и его семьи могут привести к длительному тюремному сроку.
Также в стране запрещены азартные игры, за исключением отдельных видов, таких как государственные лотереи и скачки.
Иностранцам запрещено работать без специального разрешения. Туристическая виза не дает права на трудовую деятельность, а нарушение может закончиться депортацией.
Туристам советуют уважать местные традиции. В храмах необходимо соблюдать скромный внешний вид и правила поведения, а фотографировать монахов можно только с разрешения.
Ограничения касаются и вывоза культурных ценностей — антиквариат и предметы искусства можно вывозить только при наличии разрешения.
Кроме того, путешественникам рекомендуют не фотографировать военные объекты и резиденции королевской семьи, не нарушать природоохранные правила и не курить в запрещенных местах, чтобы избежать проблем с законом во время отдыха.
