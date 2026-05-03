Турция проиграла Абхазии из-за собственной жадности
Этим летом российские туристы стали чаще выбирать Абхазию для отдыха, и она обогнала Турцию по востребованности. Как сообщает «Турпром», одной из причин называют заметный рост цен на турецких курортах.
По данным издания, стоимость отдыха в Турции увеличилась и приблизилась к уровню европейских направлений. Отели подняли тарифы, стремясь компенсировать прошлые потери, из-за чего часть путешественников начала искать более доступные варианты.
Абхазия оказалась одним из таких направлений. Туристов привлекают более низкие цены, близкое расположение и отсутствие необходимости оформлять визу.
Однако отдыхающие отмечают и недостатки. Среди них называют состояние инфраструктуры, уровень сервиса, вопросы к чистоте и недостаточную организованность туристической отрасли.
Также некоторые туристы указывают на повышенное внимание со стороны местных жителей, что может вызывать дискомфорт.
Третье место среди популярных направлений, как сообщается, занимает Египет, который выбирают за более доступные цены и приемлемое соотношение качества и стоимости отдыха.
