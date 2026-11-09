Умерла главред аксубаевской газеты «Сельская новь» Людмила Жаренова

В пятницу, 8 ноября, не стало главного редактора газеты «Сельская новь» и руководителя филиала АО «Татмедиа» «Аксубаево-информ» Людмилы Жареновой. О смерти коллеги сообщило само издание на своем сайте.

Журналистка возглавляла филиал медиахолдинга с декабря 2018 года. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание — Людмила Викторовна долго боролась с недугом, но болезнь оказалась сильнее, уточнили в АО «Татмедиа».

В медиахолдинге выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойной. В издании, которое она возглавляла, отметили, что Жаренова была высоким профессионалом, преданным своему делу и коллективу, человеком, которого ценили все и любила семья. Ее уход назвали тяжелой и невосполнимой утратой для всех, кто близко знал ее.

Прощание с Людмилой Жареновой состоится завтра, 9 ноября. В 10:00 в православном храме Преподобного Феодосия Тотемского в поселке Аксубаево пройдет отпевание, после которого начнется церемония прощания.