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Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на поверхность Луны

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Космический аппарат Blue Ghost, созданный американской компанией Firefly Aerospace, совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию этого события вело NASA на своем официальном сайте.

Прилунение произошло в 03:34 по восточному времени США (11:34 мск). Ожидается, что аппарат будет работать на Луне в течение 14 дней.

Как проходил полет?

Blue Ghost был запущен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky. Вместе с ним к Луне отправился и японский посадочный модуль Resilience от компании ispace.

После запуска аппараты оставались на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost скорректировал свою траекторию, а 11 февраля его двигатели вывели его на курс к Луне.

Цели миссии

Полет осуществляется в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая объединяет коммерческие аппараты с научными проектами NASA. Основные задачи Blue Ghost включают:

  • Исследование поверхности Луны
  • Бурение и сбор образцов грунта
  • Проведение научных экспериментов

Этот проект – еще один шаг в изучении Луны и подготовке к будущим миссиям.

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