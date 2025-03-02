Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на поверхность Луны

Космический аппарат Blue Ghost, созданный американской компанией Firefly Aerospace, совершил посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию этого события вело NASA на своем официальном сайте.

Прилунение произошло в 03:34 по восточному времени США (11:34 мск). Ожидается, что аппарат будет работать на Луне в течение 14 дней.

Как проходил полет?

Blue Ghost был запущен 15 января с помощью ракеты Falcon 9 от SpaceX в рамках миссии Ghost Riders in the Sky. Вместе с ним к Луне отправился и японский посадочный модуль Resilience от компании ispace.

После запуска аппараты оставались на орбите Земли, готовясь к переходу к Луне. 9 февраля Blue Ghost скорректировал свою траекторию, а 11 февраля его двигатели вывели его на курс к Луне.

Цели миссии

Полет осуществляется в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая объединяет коммерческие аппараты с научными проектами NASA. Основные задачи Blue Ghost включают:

Исследование поверхности Луны

Бурение и сбор образцов грунта

Проведение научных экспериментов

Этот проект – еще один шаг в изучении Луны и подготовке к будущим миссиям.