Иван Грозный исцелился у чудотворной иконы в Ярославле

Святое место, где, по преданию, исцелился сам Иван Грозный, расположено в Ярославле — это Свято-Введенский Толгский монастырь. Согласно историческим данным, в 1553 году царь, страдавший заболеванием ног, исцелился у чудотворной Толгской иконы Божией Матери. Этот случай стал одним из чудес, связанных с иконой: после молитвы царь почувствовал облегчение и в благодарность подарил монастырю икону Спаса Нерукотворного.

Экскурсоводы рассказывают, что с момента возвращения этой святыни в обитель в 2003 году любой желающий может поклониться иконе. Считается, что она помогает в исцелении от болезней, избавлении от зависимостей, зачатии детей и других просьбах.

Источник: progorod76.ru.