Археологи выяснили, что скрывает древний мост в затопленной пещере Майорки

Археологи обнаружили в пещере Дженова на Майорке каменный мост, который проливает свет на то, почему крупный остров был заселён позже соседних. Люди начали жить в этой пещере лишь около 4400 лет назад — на тысячу лет позже, чем на других островах.

Мост длиной 7,6 метра был построен примерно 6000 лет назад, когда уровень воды начал подниматься. Исследователи под руководством профессора Богдана Онака из Университета Южной Флориды считают, что дальнейшее повышение воды вынудило жителей покинуть пещеру. Сооружение соединяло вход с ныне затопленной частью пещеры.

Массивные известняковые блоки, из которых построен мост, до сих пор вызывают вопросы — как древним строителям удалось их переместить, остаётся неизвестным.

Сегодня пещера Дженова — популярное туристическое место и одна из природных достопримечательностей Майорки, пишет Кулик.