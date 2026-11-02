Владелец «ГрэйтСтроя» предстал перед судом по делу о взятке

В Кировском райсуде Казани стартовал процесс по уголовному делу Владимира Никишова, возглавляющего ООО «ГрэйтСтрой». Бизнесмена обвиняют в покушении на дачу взятки в размере 55 миллионов рублей. Об этом сообщает журналист «Вечерней Казани».

По данным обвинительного заключения, которое озвучил прокурор Руслан Габтрахманов, Никишов передавал деньги с целью уменьшить сумму налоговых претензий. ФНС предъявила его компании требования на сумму более 640,7 миллиона рублей. Следствие полагает, что глава «ГрэйтСтроя» рассчитывал снизить недоимку через взятки должностным лицам.

Согласно версии обвинения, услуга по «снижению налогов» оценивалась в 55 миллионов рублей. Эти средства предприниматель передал посредникам, однако до налоговиков они не дошли — деньги были похищены.

Сам Никишов в суде подтвердил факт передачи денег, но не согласился с тем, что они предназначались для незаконных действий. По его словам, средства требовались для законного обоснования налоговых требований, поскольку недоимка в 640,7 миллиона рублей была выставлена неправомерно.

Ранее «Вечерняя Казань» писала о посреднике по этому делу — бывшем замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Татарстана Ильгизе Аминове. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве, а дело рассматривает Ново-Савиновский райсуд Казани.