В Татарстане среди причин отравлений зафиксировали укусы змей
За неделю с 29 июня по 5 июля в Татарстане зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.
Большинство пострадавших — мужчины. Среди отравившихся также были дети и подростки. В 17% случаев дети приняли опасные вещества случайно из-за недосмотра взрослых.
Кроме того, за неделю зафиксировали восемь отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Среди причин отравлений также оказались укусы ядовитых змей.
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