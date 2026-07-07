Здоровье

В Татарстане среди причин отравлений зафиксировали укусы змей

Служба новостей Автор статьи
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За неделю с 29 июня по 5 июля в Татарстане зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Большинство пострадавших — мужчины. Среди отравившихся также были дети и подростки. В 17% случаев дети приняли опасные вещества случайно из-за недосмотра взрослых.

Кроме того, за неделю зафиксировали восемь отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Среди причин отравлений также оказались укусы ядовитых змей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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