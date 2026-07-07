Кардиохирурги Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина первыми в Татарстане применили новую технологию лечения. Медики восстановили митральный и трехстворчатый клапаны через мини-доступ, сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в своем телеграм-канале.

Пациентка рассказала, что травму получила в батутном центре, упав на спину. Сначала боли не было, но спустя пять месяцев при обследовании по поводу пневмонии выявили увеличение сердца.

Оказалось, что митральный клапан поврежден: створка смыкается не полностью, из-за чего кровь частично возвращается в предсердие. Это создает нагрузку на сердце. Ранее в таких случаях проводили полостную операцию, но теперь применили мини-инвазивную технологию.

Кардиохирург БСМП Дамир Хайсаров пояснил: через 8-сантиметровый межреберный разрез справа «починили» сразу два клапана — поврежденный митральный заменили на механический и выполнили пластику трехстворчатого.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Рамис Якубов добавил, что также применили криоабляцию: специальным зондом с температурой -80°С заморозили участки ткани предсердия, чтобы устранить хаотичные электрические импульсы и восстановить ритм. Такой подход минимизирует риск повреждения соседних структур и ускоряет восстановление. В России эту технологию используют лишь несколько клиник.