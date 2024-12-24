Здоровье
· 16+ · Даниил Мурзов

Ученые: чай и кофе понижает риск рака шеи и головы

Совсем недавно исследователи сделали поразитель...

Катя Царева

Подписаться в Telegram

Совсем недавно исследователи сделали поразительные открытия о влиянии кофе и чая на здоровье: эти привычные напитки могут существенно снизить риск развития рака головы и шеи.

Команда ученых из разных стран пришла к выводу, что люди, которые выпивают более четырех чашек кофе в день, имеют на 17% меньшую вероятность заболеть этой опасной болезнью. У любителей кофе также наблюдается на удивление низкий риск рака полости рта — целых 30%, а шанс столкнуться с раком горла снижается на 22%. Эти результаты подчеркивают, насколько полезны наши любимые напитки и как они могут стать важным элементом в стратегии профилактики заболеваний.

Не менее интересные результаты были получены и в отношении чая. Исследование показало, что регулярное его употребление может снизить риск рака в области соединения гортани и пищевода на целых 29%. Эти открытия открывают новые горизонты для понимания роли привычных напитков в поддержании здоровья и профилактике онкологических заболеваний, сообщает Царьград.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости России

день назад

В ВТБ определили регионы с самыми большими любителями мандаринов

влажная уборка после ьравли помещения от блоз

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

2 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок

демонтаж полов в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Новости Татарстана

день назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстану обещают мокрый снег и резкое похолодание

Новости Казани

13 часов назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения
Лонгриды
4 часа назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается значи...

Новости Казани

5 часов назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Интересное в Казани

15 часов назад

Как найти свои корни: в Казани запускают курс по созданию генеалогического древа

Новости Казани

5 часов назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера

Новости Татарстана

5 часов назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане завершился конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Новости Татарстана

5 часов назад

Минэкологии РТ приглашает на Всероссийский конкурс игрушек-кормушек

Новости Татарстана

5 часов назад

В Минэкологии РТ подвели итоги работы Научно-технического совета
Казань вошла в топ городов, жители которого дел...
Важное в РТ
5 дней назад

Казань вошла в топ городов, жители которого делегируют звонки цифровому секретарю