Ученые: чай и кофе понижает риск рака шеи и головы

Совсем недавно исследователи сделали поразительные открытия о влиянии кофе и чая на здоровье: эти привычные напитки могут существенно снизить риск развития рака головы и шеи.

Команда ученых из разных стран пришла к выводу, что люди, которые выпивают более четырех чашек кофе в день, имеют на 17% меньшую вероятность заболеть этой опасной болезнью. У любителей кофе также наблюдается на удивление низкий риск рака полости рта — целых 30%, а шанс столкнуться с раком горла снижается на 22%. Эти результаты подчеркивают, насколько полезны наши любимые напитки и как они могут стать важным элементом в стратегии профилактики заболеваний.

Не менее интересные результаты были получены и в отношении чая. Исследование показало, что регулярное его употребление может снизить риск рака в области соединения гортани и пищевода на целых 29%. Эти открытия открывают новые горизонты для понимания роли привычных напитков в поддержании здоровья и профилактике онкологических заболеваний, сообщает Царьград.