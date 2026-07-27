Здоровье

Шестилетнему пациенту ДРКБ провели операцию от спастичности при ДЦП

Служба новостей Автор статьи
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В Детской республиканской клинической больнице Казани прооперировали шестилетнего ребенка с церебральным параличом. Из-за спастичности — повышенного мышечного тонуса — мальчику было трудно двигаться и даже проходить реабилитацию.

Хирурги выполнили селективную дорсальную ризотомию: пересекли нервные корешки, которые передавали избыточные импульсы к мышцам. Вмешательство шло под нейрофизиологическим контролем — это позволило сохранить здоровые функции нервной системы.

Уже в первые дни после операции тонус заметно снизился. Ребенка направили на реабилитацию, чтобы развить двигательные навыки и укрепить мышцы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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