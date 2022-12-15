Пять «зимних» совета врача «СберЗдоровья»

Нужно ли защищаться от солнца, если за окном — сугробы, как безопасно скатиться с горки, что делать, чтобы не пришлось «готовиться к лету» и не заболеть гриппом — отвечает терапевт сервиса СберЗдоровье* Асмик Петросян.

Пользуйтесь SPF

Солнце круглый год излучает ультрафиолетовое излучение. Поэтому нужно использовать солнцезащитные средства с фактором защиты (Sun Protection Factor, SPF), даже если за окном сугробы.

УФ-лучи бывают трех видов, но самый опасные для нас — UVA-лучи. Они проникают в глубокие слои кожи и тем самым влияют не только на появление загара, но и вызывают преждевременное старение, пигментацию и рак кожи (меланому). Поэтому большинство солнцезащитных средств защищают именно от них.

Как минимум, нужен SPF 30. Он блокирует около 97% солнечного излучения. Средство нужно наносить на открытые участки кожи и «обновлять» его каждые два часа.

По возможности не катайтесь на тюбинге

Тюбинг (по-простому — «ватрушка») — надувные салазки, внешне напоминающие автомобильное колесо. Они легче традиционных санок, но более опасные — катание на них чаще приводит к черепно-мозговым травмам. И вот почему:

— «Ватрушка» легкая и скользкая, и иногда она может набирать скорость до 40 километров в час. Влететь на ней в дерево — далеко не самый приятный опыт.

— На тюбинге нельзя повернуть, наклоняясь в сторону, а если наездник решит притормозить, «ватрушка» просто начнет вращаться. Поэтому избежать столкновения не получится.

Заменить ватрушку можно старыми добрыми санками, ледянкой или (на худой конец) клеенкой или картоном. А если прокатиться с ветерком все-таки хочется, убедитесь, что вокруг вас нет проезжей части, камней, деревьев и других препятствий.

Одевайтесь по погоде

Когда температура за окном опускается до -15°C и ниже, увеличивается риск получить переохлаждение или даже обморожение: кожа бледнеет и теряет чувствительность, либо ощущается покалывание или жжение. Как только это произошло, нужно отогреть замерзшую часть тела.

При более глубоких обморожениях сначала поражаются поверхностные слои кожи, затем на ней образуются пузыри, наполненные светлой жидкостью. При тяжелой степени обморожения пораженная часть тела отекает, темнеет, и это может приводит к развитию гангрены.

Что нужно делать:

— Быстро переведите человека в тепло и снимите с него одежду и обувь

— Накройте пострадавшего теплоизолирующим материалом, например — чистой одеждой, одеялом или ватой (при локальном поражении)

— Дайте ему теплое питье и обратитесь в больницу.

Следите за питанием

Зимой многие чаще едят углеводы, а вместо свежих фруктов и овощей выбирают бабушкины соленья и жирные супы. У этого есть простое объяснение:

Зов предков. До изобретения центрального отопления и термобелья перед людьми остро стоял вопрос выживания зимой. Поэтому, как правило, до весны доживали самые упитанные. Нашим предкам помогали «запастись жиром» перед холодами те самые углеводы и сахар. И тяга к «тяжелой» еде пока еще вшита в нашу биологию.

Борьба с хандрой. Зимой люди чаще бывают в плохом настроении – за окном серость и холод, да и световой день короче. Еда помогает с ним справиться. Плохая новость в том, что это может стать причиной эмоционального переедания.

Чтобы не набрать лишние килограммы за зиму, достаточно придерживаться правила 80/20, когда 80% дневного рациона составляют полезные продукты, а 20% — сладости и те самые бабушкины консервации.

Вакцинируйтесь от гриппа

У большинства людей грипп протекает в легкой форме, но некоторые (например, пожилые люди) сталкиваются с тяжелыми и опасными для жизни осложнениями. Поэтому даже если вы – обладатель крепкого иммунитета, вакцинироваться от гриппа все равно нужно. Так вы с меньшей вероятностью заразите людей из группы риска.

Прививаться нужно всем, начиная с шестимесячного возраста. Сделать это можно в поликлинике, к которой вы прикреплены. И подойдет любая доступная вам вакцина.

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