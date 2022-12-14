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"Можно остаться инвалидом, если не умрете": в Роспотребнадзоре предупредили, что опасно пить настойку из мертвого крота

"Можно остаться инвалидом, если не умрете": в Роспотребнадзоре предупредили, что опасно пить настойку из мертвого крота

Фото: rutube.ru

Употребление спиртовой настойки из мертвого крота может привести к смерти или тяжелой инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в социальных сетях стали обсуждать спиртовую настойку на туше крота, пользователи называют ее "кротовухой".

Как напомнили в Роспотребнадзоре, кроты часто бывают заражены различными паразитами. Среди них — глисты, круглые, плоские и ленточные черви. Также у кротов могут быть блохи и клещи, из-за чего они являются переносчиками опасных инфекций.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации",— сказано в сообщении в Telegram-канале Роспотребназдора.

Ранее один из пользователей рассказал о том, как он сделал настойку из туши мертвого крота. Напиток получил название кротовуха. После в соцсети начали активно обсуждать средство, появилось много желающих его попробовать.

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