Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

Покой в Царево нарушили конфликты с шумными соседями

«Царево Village» — один из жилых комплексов под Казанью, в Пестречинском районе. Место с живописной природой и развитой инфраструктурой, кажется, что это идеальный вариант, чтобы сбежать от городской суеты и наслаждаться жизнью. Однако местные жители так не считают, проблемой ЖК уже долгое время стали шумные соседи, которые нарушают покой ночью не только в одном доме, но и по всему поселку.

Редакция PROKAZAN решила пообщаться с жителями Царево и узнать все подробности этой истории.

Крики, драки, дискотека: ночные приключения в Царево

Эта история началась несколько месяцев назад, когда в беседе жилого комплекса жители начали писать о том, что невозможно уснуть под громкую музыку из машины, которая почему-то решила устроить веселые заезды по всему поселку после 23:00. Бурное обсуждение повторилось и через пару недель, но нарушителей тишины найти так и не удалось.

Однако пару дней назад в чате одного из домов по улице Федора Шаляпина состоялся интересный диалог между соседями:

«Известные соседи со второго подъезда все Царево на уши подняли сегодня ночью! На новый уровень вышли: носились, орали, дрались. Вообще совести нет у этих людей», — пишет Залия Федорова.

Автор фото: Альбина Шафеева

Кто-то даже пытался догнать весельчаков, но успехом эта идея не увенчалась. Все действие продолжалось до двух часов ночи, а потом наконец наступила тишина.

«Это уже невозможно терпеть! Мало того, что они на улице устраивают постоянную дискотеку, так еще и мат через слово под окнами постоянно. Вечно что-то выясняют, делят, как будто места больше нет другого, как лавочка у подъезда. Окно закрыть не могу, душно очень, но и слушать их вопли по ночам тоже никакого желания нет. У меня ребенок дома маленький пугается», — поделилась с нашим корреспондентом Мария Самохина, жительница 14 дома на улице Шаляпина.

Однако уличный шум не единственная проблема жителей, оказалось, что криминальные истории происходят и в стенах многоквартирных домов. Нам удалось выяснить, что в декабре 2023 года, на той же улице Шаляпина в 12 доме мужчина силой удерживал женщину в квартире. Полиция ходила по соседям и собирала свидетельские показания с жителей. Суд по этой истории состоялся в июне этого года. Оказалось, что мужчина не только взял в заложники женщину, но и украл денежные средства с ее счета и автомобиль.

Автор фото: Альбина Шафеева

«У нас постоянно какие-то истории происходят. Вроде такое спокойное место, все с детьми живут, а что - нибудь нет - нет, да случится. Вот я сама постоянно слышу крики от соседей. Недавно только было: глубокая ночь и такие вопли, как будто кого-то убивают. Там женщина с мужчиной были и она так кричала и плакала, что у меня сердце сжималось. Такие звуки были, будто там всю квартиру разносят, а потом раз и тишина», — поделилась Людмила Шмакова, одна из жительниц "Царево Village".

Шумные соседи и закон: советы адвоката

У каждого свои представления о том, до какой степени нужно соблюдать тишину, но в данном случае есть конкретные законодательные ограничения, которые обязаны соблюдать все жильцы. Если соседи громко слушают музыку по ночам, завели домашнее животное, за которым не следят, сверлят стены после полуночи, соседи сверху шумят после 23:00 — это повод призвать их к ответственности.

Шум в квартире по закону регламентирован. В законодательстве можно найти предельно допустимые уровни шума в жилых квартирах: в СП 51.13330.2011 и ГОСТ 12.1.036-81. При этом важно учитывать, что показатели в этих двух документах несколько разные, поэтому один случай может трактоваться и как нарушение, и как действие в законных рамках. Но шум, который превышает самый высокий из возможных показателей, — это точно нарушение.

«Самый простой способ — обращаться к участковому, если наряд приезжает с задержками, то пишите заявление в районный отдел полиции. Я бы начал с участкового, если вы напрямую придете в отдел, то ваше заявление потом все равно направят к участковому. Вообще сейчас у полиции, следственного комитета и других органов есть интернет приемная и этот способ не надо скидывать со счетов. Не советую прибегать к самоуправству. Конечно, если на вас нападают, то нужно отбиваться, но самому лезть успокаивать нарушителя не надо, потому что запросто из потерпевшего можно стать обвиняемым. Решение проблемы лучше оставить за государством», — поделился директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Автор фото: Альбина Шафеева

Если же мирные методы не дают результата, целесообразно собирать доказательства нарушений. Записывайте время и тип шума, делайте аудио и видеозаписи, при необходимости общаться с другими соседями, которые могут подтвердить ваши слова. Это может оказать значительное влияние на решение проблемы, если вы решите обратиться в суд или подавать жалобу в управляющую компанию.

«Мелкое хулиганство, такое как крики, шум, то это до 15 суток, но если имеют место быть драки, то эта история может перерасти и в уголовное дело. Главное в этом вопросе сохранять спокойствие и обращаться в соответствующие органы без самоуправства. Часто бывает, что соседи тихие пьяницы, но то квартиру подожгут, то зальют и от таких убытков еще больше, чем от шумных соседей. Опасности от них даже больше, чем от дебоширов. Когда обращаешься к участковому, то он приглашает нарушителя для дачи объяснений или приходит сам. Эта процедура действует очень отрезвляюще и положительно сказывается почти на всех людях», — отметил Дмитрий Аграновский.

Автор фото: Альбина Шафеева

Ситуация в Царево Village показывает, как сильно атмосферу спокойного загородного проживания могут испортить шум и агрессия со стороны соседей. Жители, стремящиеся к уединению и мирной жизни, сталкиваются с отсутствием уважения к общим правилам, что приводит к напряженности и страху. Рассказанные истории только подтверждают, что даже в малых населенных пунктах могут возникать серьезные проблемы, и важно не оставлять их без внимания.