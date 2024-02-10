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Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Фото: kp.ru

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Цены на бензин всегда были актуальной темой для россиян. Поэтапное повышение стоимости порой сменялось резкими скачками. При этом, вот уже два года, как цены на топливо если и растут, то не так значительно. Остается вопрос, так будет и дальше или перед нами классическая затишье перед бурей.

Чем обернется рост цен на бирже в январе

С начала 2024 года цены на бензин на бирже выросли на 15%. С одной стороны, по словам экспертов, в такой ситуации нет ничего особенного. Поскольку в начале года повышение биржевых котировок в порядке вещей.

С января выросли акцизы на топливо и налоги для нефтяных компаний, изменились параметры выплаты компенсаций нефтяникам из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных (демпферный механизм). Это происходит каждый год и оказывает влияние на торги на бирже.

Фото: kp.ru.

Пока еще повышение биржевых котировок особо не отразилось на стоимости бензина на автозаправочных станциях в Татарстане. Средние потребительские цены на него к концу января выросли только на 2 копейки. А стоимость дизельного топлива и вовсе снизилась на 5 копеек. Останется ли цена при нынешних показателях или уже к концу года будем покупать АИ-92 по 60 рублей за литр? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

«Никто не хочет работать себе в убыток»

Причиной роста цен на топливо на бирже, по мнению эксперта, является повышение спроса при ограниченном предложении. Кроме того, они повысились и в связи с увеличением стоимости оборудования для изготовления топлива, которая, в свою очередь, растет и за счет амортизации. Кроме того, на цены оказывает влияние также инфляция.

Рядовые потребители топлива повышение стоимости на бирже пока не ощутили. Вот только, по словам Галямова, это, в большей степени, вопрос времени.

Фото: Prokazan.ru.

«Есть ведь цепочка: производитель – оптовый продавец – розничный продавец – потребитель. И если оптовые цены выросли, те, кто ведет розничную торговлю, тоже ведь должны зарабатывать. И логистические цепочки всегда повышают стоимость продукта для конечного потребителя. Поскольку каждое звено закладывает свою наценку. Ведь все выплачивают налоги. Кроме того, здесь еще и акцизы. А всем нужна прибыль. Никто не хочет работать себе в убыток. Вот и посчитайте, насколько увеличится стоимость продукта, пока он дойдет до конечного потребителя», - говорит Ирек Галямов.

«Малый бизнес больше присособлен к рынку»

По мнению собеседника PROKAZAN, первыми на повышение цен на бирже отреагируют частные автозаправочные станции.

«Потому что это малый бизнес. Им не нужно все согласовывать. Они более приспособлены к рынку», - пояснил Галямов.

Он также отметил, что цены на бензин и дизельное топливо подвержены сезонности.

«В конце весны и летом обычно увеличивается стоимость бензина, потому что люди начинаются активнее пользоваться автомобилями. А зимой повышаются цены на дизельное топливо, потому что на нем работают снегоуборочные машины», - говорит Галямов.

Фото: Prokazan.ru.

Для борьбы с ростом цен на топливо в розничных сетях государство может использовать так называемый демпферный механизм, отмечает экономист. Это когда часть продукта запрещается экспортировать и выставляется на продажу на внутренний рынок по заниженной цене.

То есть, часть затрат на топливо на внутреннем рынке государство может компенсировать. И насколько оно будет готово их компенсировать, настолько и снизятся цены на бензин на автозаправках.

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