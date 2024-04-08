8 апреля состоится премьера сериала «Киберпапа» на ТНТ. Главными героями в киноленте стали Юлия Пересильд и Александр Робак. Комедийная картина рассказывает о сложных семейных отношениях, о пирамидах, которые обманывают людей и «инфоцыганах». PROKAZAN посмотрел несколько первых эпизодов до премьеры.

Автор фото: ТНТ

Типичная российская действительность

Сериал показывает жизнь обычной российской семьи, которая пытается улучшить своё финансовое положение. 50-летний Игнат работает сварщиком, у него есть дочка и не родной сын, который достался ему от первого брака жены. Игнат не удовлетворён своей жизнью, его обманывают на работе и каждый его день обделён радостью. Как это обычно бывает, беда не приходит одна.

Его жена начинает всячески высказывать своё недовольство браком, финансовым положением и постоянно говорит, что хочет в отпуск и ремонт в квартире. Параллельно с этим она вкладывает все накопленные деньги для обучения сына в пирамиду бывшего мужа. Как ни странно, деньги женщина теряет. В это же время Игната увольняют с работы за то, что он чинил украденный велосипед. Но работадатель его обещает взять обратно, но когда всё уляжется. Перед зрителями встаёт вопрос: «А как семья будет жить дальше?»

Автор фото: ТНТ

Киберспорт поможет?!

И тут на помощь приходит приходит пасынок. Как-то раз мальчик предлагает отчиму сыграть в «стрелялки». У Игната всё очень хорошо получается. Он играет так, словно всю жизнь этим занимался.

Но как это поможет наладить финансовое положение? Всё просто. Игната приглашают принять участие в кибер соревнованиях, где призовой фонд равен 2 млн рублей, из которых он может получить 400 тысяч рублей.

Автор фото: ТНТ

Зрителям на протяжении 17 серий предстоит выяснить удастся ли мужчине победить в турнире и сохранить свой брак.

«По сюжету мой герой для ребят из киберспортивной команды — забавный мужик с завода. И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне. У нас сложилась очень теплая семейная атмосфера на площадке, а, как показывает опыт, именно в такой обстановке обычно рождается хорошее кино. Так что не пропустите премьеру!», — говорит Александр Робак о своём герое.

«Киберпапу» снял Эдуард Бордуков. За режиссёром значится ряд картин с весьма именитыми актёрами. Например, он снимал «Пищеблок», где в главных ролях были Равшана Куркова, Сергей Епишев и Николай Фоменко. Сценарий к сериалу написал Жаргал Бадмацыренов.

«Молодость — это не возраст, это состояние души. И во многом наш сериал об этом. Главный герой Игнат — это же, по сути, взрослый дядька, который сумел разбудить в себе внутреннего ребёнка и вырваться из бесконечной гонки по маршруту «работа — дом». И благодаря этому у него начинается новая прикольная жизнь: со своими секретами, авантюрами, со своей командой, с яркими, юношескими эмоциями. И мы очень надеемся, что зрители тоже смогут почувствовать эти эмоции во время просмотра нашего сериала», — сказал сценарист.

Сериал показывает сложные семейные отношения, жизненные ситуации и доказывает, что как бы плохо нам не было, в какой бы западне не оказались, выход найдётся всегда. Но для этого надо прислушиваться к сердцу и не подавлять своего внутреннего ребёнка.

Помимо этого в картине затрагиваются актуальные проблемы: коучи личного роста, которые внушают нам сказки о медитациях, которые позволят больше зарабатывать, пирамиды, настроенные выманить ваши деньги и главное, отношения в семье. Особенно поднимается вопрос отца и сына, да и целом, взамоотношений с детьми. Картина показывает, как важно быть на одной волне с ребёноком.

Сериал подойдёт для семейного вечера и понравится зрителям любого возраста.

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