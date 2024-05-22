Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

В Татарстане был задержан экс-министр образования и науки РТ. Энгеля Фаттахова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 21 млн рублей. Сейчас в его доме проводятся обыски. Редакция PROKAZAN раскроет все детали и расскажет какой срок грозит 62-летнему депутату.



Взятка в виде реконструкции личного дома



Экс-министр образования и науки РТ и бывший глава Актанышского района Энгель Фаттахов накануне был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предпологается, что 21 млн рублей от получил от рководителя ООО ПСК «Спецстрой» в виде ремонтных работ в своём особняке, который построили в 2020 году. Взамен взяткодатель получил заветные тендеры. Сейчас Фаттахова заключили под стражу до 21 июля.

Автор фото: «БО»

У многих людей сразу возникнет вопрос, что же в дома сделаили такого на 21 млн рублей. Снаружи дом красивы, но как-то на такую сумму не тянет. Как сообщает «БО», весь фарш находится внутри. Там у Фаттахова есть огромный бассейн с искусственной волной, скорее всего чтобы кататься на сёрфе. О других предметах роскошь информации нет.

Фаттахов, конечно же, всё орицает и вину не признаёт. У него даже появились заступники. Глава Актанышского района Ленар Зарипов положительно отозвался о своём предшественнике.

Автор фото: пресс-служба Актанышского муниципального района

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) было возбуждено руководителем СКР по РТ Валерием Липским. Задержали Фаттахова еще вчера, после чего он был отправлен в ИВС Набережных Челнов.

Старший помощник руководителя пресс-службы СК РФ по РТ Андрей Шептицкий отметил из-за чего конкретно был задержан 62-летний депутат.

«По версии следствия, в 2018-2020 годы, Фаттахов, который был главой Актанышского муниципалитета, получил от представителя строительной фирмы взятку в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш стоимостью более 21,8 млн рублей», — отметили в СКР по Татарстану.

Взятка была получена за содействие в заключении подрядных договоров на строительно-ремонтные работы на объектах, расположенных в районе и их своевременную оплату. В частности, капитальный ремонт здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 млн рублей.

Какой срок грозит Фаттахову

Адвокат по гражданским и уголовным делам Шамиль Курамшин рассказал редакции PROKAZAN, какое наказание может ожидать Энгеля Фаттахова.

«На данный момент информации совсем мало. Но, если же его признают виновным, то речь идет о лишении свободы. Размеры наказания бывают разные, от штрафа до реального срока. Здесь же, если суд его признает виновным, то речь может идти о лишении свободы. Только по решению суда лицо может быть признано виновным», — отметил адвокат.

Автор фото: личный архив Шамиля Курамшина

Шамиль Курамшин добавил, что если подобное уже происходит, то скорее всего есть данные, сведения о его причастности. Как показывает практика с делами о коррупции, как правило, если кого-то обвиняют, то потом осуждают.



Спиленный крест на могиле



В 2021 году произошел скандал после которого Энгель Фаттахов покинул пост главы Актанышского района.

Еще осенью в 2021 году на актанышском кладбище похоронили Виктора Смирнова. На могиле близкие установили православный крест, который по итогу был кем-то спилен.

Автор фото: Ирина Грегоржевская / Vk.com

В недоумении родственники Смирнова обратились в администрацию. После чего заместитель Райхан Фаттахова заявила, что руководство района смутил православный крест и они намерены сохранить «татарскость».

Заместитель был уволен. Фаттахов ситуацию не комментировал, но в последствии попросил прощения перед родными Смирнова и ушел с поста главы района.

В свою очередь Рустам Минниахнов потребовал наказать виновных, которых так и не нашли.



Энгель Фаттахов родился в Чишма Актанышского района ТАССР. Получил специальность инженер-механика, окончив Казанский сельскохозяйственный институт. Актанышский район он возглавил в 1998 году. Целых шесть провел на кресле министра образования науки РТ. Кроме того, с 2013 по 2017 годы был вице-премьером республики. А после того, как он ушел с должности министра, снова возглавил родной Актанышский район до скандала со спиленным крестом.