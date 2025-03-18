Казанцам рассказали, как стареть без болезней

Долголетие — это не лотерея, а результат осознанных решений. Сегодня люди живут дольше, но остаётся вопрос: какой будет эта жизнь? Старость — не приговор, если вовремя взять здоровье под контроль.

По данным Росстата, 24% населения России — люди старше 60 лет, и эта цифра продолжает расти. Важно не только сколько мы живём, но и как. Медико-социальный проект «Территория долголетия» собрал ведущих специалистов, чтобы предложить конкретные решения. Как не попасть в ловушку возрастных болезней? Какие привычки действительно продлевают жизнь? И почему в Татарстане долголетие становится важной частью медицины будущего? Редакция ProKazan разобралась в этих вопросах.

Долголетие — это не только медицина

Сегодня медицина умеет продлевать жизнь, но одних таблеток недостаточно. Настоящее долголетие — это активность, питание и социальные связи.

«Мы не можем вылечить старость, но можем сделать так, чтобы человек старел здоровым», — отмечает Юлия Котовская, вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров.

Физическая активность продлевает жизнь

Недостаток движения — один из главных факторов преждевременного старения. В Татарстане ожидаемая продолжительность жизни в 60 лет составляет 21,4 года, что выше среднего по России (20,7 лет).

Регулярные нагрузки замедляют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и деменции. «Наше тело запрограммировано на движение. Чем активнее мы остаёмся, тем дольше живём», — подчёркивает Елена Семёнова, вице-президент по направлению рецептурных препаратов группы компаний "НИЖФАРМ"

Правильное питание снижает риски

Рацион пожилого человека должен быть богат белком, который предотвращает саркопению — возрастную потерю мышечной массы.

«Исследование в Китае показало, что замена части натрия на калий в соли снижает риск инфарктов и инсультов», — приводит данные Антон Наумов, руководитель исполнительного комитета Российской ассоциации геронтологов.

Любовь — ключ к долголетию

«Любовь между людьми — вот что определяет долголетие», — рассуждает Антон Вячеславович. — «Когда человек нужен семье, он остаётся активным. В зонах долгожителей бабушек и дедушек часто обнимают внуки — и у них реже бывают приступы хронической боли».

В России 933 тысячи пожилых людей живут в одиночестве. Поддержка семьи и друзей, участие в жизни общества — это не просто комфорт, а реальный фактор продления жизни.

«Территория долголетия» в Казани: проект, который меняет отношение к старению

«Территория долголетия» — это медико-социальная программа, в рамках которой ведущие российские специалисты проводят лекции, мастер-классы и бесплатные медицинские обследования.

Проект реализуется Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГАОУ ВО РНИМУ при поддержке группы компаний"НИЖФАРМ".

«Мы даём людям возможность проверить своё здоровье, получить рекомендации и, главное, понять, что многое зависит от их образа жизни», — объясняет Юлия Котовская.

Программа охватывает 16 городов России, включая Казань. В каждом городе проходят медицинские консультации и диагностика, которые помогают людям осознанно подходить к своему здоровью.

Как проходит «Территория долголетия»? Реальные истории участников

Проект «Территория долголетия» — это не просто лекции, а площадка, где люди меняют свою жизнь. В Казани программа собрала пожилых людей, которым важно оставаться активными.

«Мы и куклы делаем, и тарелки расписываем»

Одна из участниц проекта рассказала, что клуб рукоделия стал для неё вторым домом. Там она учится создавать кукол, расписывать тарелки и делать разные поделки.

«У нас замечательная учительница — Валентина Михайловна Максимова. Она всё умеет, и нас учит. Но главное — это общение. Мы собираемся вместе, поддерживаем друг друга», — рассказывает женщина.

«Лекции о здоровье помогают задуматься»

Другая участница призналась, что раньше не уделяла особого внимания питанию и физической активности.

«Я не особо разбираюсь в медицине, но на этих лекциях объясняют всё доступно. Например, рассказали, как важно учитывать калорийность пищи и потребление белка. Теперь понимаю, что это влияет на здоровье», — поделилась женщина.

На лекциях также объяснили, почему с возрастом меняется восприятие соли и как можно заменить её на более полезные альтернативы.

«Долголетие — это ещё и хорошее настроение»

Многие участники отмечают, что проект помогает не только узнать что-то новое, но и обрести мотивацию к активной жизни.

«Мы не просто сидим дома — ходим на лекции, кино, в бассейн. Чем больше движения, тем лучше самочувствие», — говорит одна из участниц.

Будущее проекта и возможности для каждого

«Территория долголетия» продолжает своё путешествие по городам России. Впереди — новые лекции, мастер-классы и диагностика, которые помогут пожилым людям осознать: активная жизнь после 60 — это реальность.

Но проект — это не просто разовые мероприятия. Он формирует новый взгляд на старение: возраст — не приговор, а возможность изменить привычки, научиться заботиться о своём здоровье и найти единомышленников.

Что может сделать каждый?

Следить за питанием: добавить белок, уменьшить соль, пить больше воды. Двигаться: 20–30 минут ходьбы в день снижают риск болезней сердца и суставов. Поддерживать общение: социальные связи укрепляют психику и замедляют старение.

«Мы не можем остановить старение, но можем сделать его здоровым», — подчеркивает Антон Наумов.