«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

24 июня в 20:00 на ТНТ состоится премьера сериала «Полупановы». Комедия, которая расскажет о жизни «семейки Аддамс» на русский лад. Автором проекта и режиссёром стал создатель «Зёмы» — Алексей Смирнов.

Семейка Аддамс на русский манер

В эпицентре внимания семейство Полупановых. Супруги Игорь и Татьяна. Это не совсем нормальная пара. Про таких принято говорить «не от мира сего». Они живут где-то в своей вселенной.

Автор фото: ТНТ

Семье предложили переехать из старого, почти развалившегося дома, в новый и комфортный ЖК со всеми удобствами. Но их такой вариант не устраивает. Они хотят жить в своей халупе, где нет элементарно туалета, даже на улице. Им приходится его постоянно строить. Все соседи в бешенстве от них, от их привычек и развлечений.

Автор фото: ТНТ

Полупановы способны вырыть яму без лопаты, пообедать без еды, потеряться в лесу и построить там весьма уютную беседку. Ещё у них есть сосед, который подписывает каждую вишню на дереве, чтобы Полупановы их не съели.

Их абсолютно не интересуют деньги и другие блага. Но семью хотят переселить в ЖК, чтобы на месте их дома построить магазин. Социальный работник Наталья использует любые методы, которые помогут убедить семью покинуть их жилище.

Премьера сериала в кинотеатре Пензы. Автор фото: ТНТ

Отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых. При просмотре сериала в какой-то момент отключаешься от реальности и переносишься пусть и в абсурдную, но добрую вселенную Полупановых, действия которых не всегда поддаются логике.

От коротких роликов до сериала

Картине удалось развиться до невероятных масштабов. Сначала это были короткие ролики в интернете, потом пятиминутные видео на разных платформах, а теперь это полнометражный сериал, где каждый эпизод длится 25 минут. Если раньше работу видели только пользователи сети, то теперь вся Россия может наслаждаться юмористическим проектом. Авторы сериала обещают не только увлекательный сюжет, но и звёздных актёров, певцов и блогеров.

Автор фото: ТНТ

Съёмками проекта занималась студия «Пензфильммаш». Они же работали над проектами «Зёма», «Салют, начальник» и «Тяни, Сундук».

«Полупановы» — одновременно абсурдная, но при этом очень душевная история про семью, которая стоит горой за свой родной дом, из которого ее пытаются выжить. Это такое классическое противостояние добра со злом, но в несколько сюрреалистической обстановке, в которой существуют наши герои. Когда я прочёл сценарий, я увидел схожесть в построении шуток с тем, что я ранее делал в своей карьере. Это та самая комичность, которую я люблю и ценю. Ребята очень классно пишут шутки, я никогда не видел таких плотных сценариев по шуткам. Моей задачей было превратить весь этот написанный юмор в цельную сериальную историю. Мы вложили в «Полупановых» всю душу, и лично я доволен результатом», — рассказал режиссёр картины Алексей Смирнов.

Автор фото: ТНТ

«Мы верим, что зрителей привлечет самобытность сериала с новыми лицами, которых до этого никто не видел на большом экране. Команда работала над сериалом с большим удовольствием, хочется, чтобы этот кайф прочувствовали люди. Мы с парнями — не профессиональные сценаристы — нигде не учились этому, но мы поняли, что сможем взять тем, что умеем делать лучше всего — шутками, а с драматургией по ходу разберемся», — ответил сценарист и актер Дмитрий Степашин.

Эта картина отлична подойдёт для просмотра, чтобы «разгрузить» голову и просто насладиться юмором.

18+