«Государству нет дела до учителей»: почему дети уходят на домашнее обучение

В Татарстане на домашнем обучении находятся 3855 школьников. Такой статистикой поделился министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Редакция PROKAZAN решила выяснить в чем плюсы и минусы домашнего обучения.

Мы против домашнего обучения

Хадиуллин выступает против домашнего образования, так как эта форма обучения отрывает ребенка от реальной жизни, оставлять его без социализации. И не позволяет в полной мере формироваться как личность в коллективе.

Автор фото:mon.tatarstan.ru

«Мы не поддерживаем распространение такой формы обучения», - говорит министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин

Хадиуллин отметил, что дети, которые обучаются на дому, сдают экзамены хуже тех, кто ходит в школу. Проведение промежуточной аттестации обязательно по закону, даже для детей, обучающихся на семейной основе. Но правильней было бы, если дети, занимающиеся дома, проходили аттестацию четыре раза в год. Так они бы подтверждали свои знания.

"Учителя дёрганные и раздражённые": почему дети уходят на домашнее обучение

За 2 года количество школьников, которые обучаются дома выросло почти в два раза. К примеру, в октябре 2021 года, на домашнем обучении в Татарстане находилось 2061 человек. Сейчас из дома обучаются 3855 школьников. Редакция PROKAZAN выяснила основные причины такого роста.

Автор фото:otv-media.ru

Одна из причин перехода детей на домашнее обучение - это состояние здоровья. Также школьники не могут заниматься в стандартном формате, когда в школах низкий уровень изучения иностранных языков. Тогда ребенок занимается дистанционно и не посещает школу, считает Дмитрий Гущин учитель года 2007.

«Ученики в хороших школах достаточно редко переходят на дистанционное обучение. Так как там сильный педагогический коллектив, добротная программа. Если мы говорим про маленькую школу с нехваткой учителей, с плохим финансированием, то в этом случае родители находят возможность учить ребенка, как правило, платно в онлайн-школах», - говорит Дмитрий Гущин.

Автор фото: личный архив Гущина

Вадим Муранов преподаватель физики и восе думает, что переходить на домашнее обучение сподвигла деградация системы образования.

«Школьное образование очень умело развалили и сейчас школа не справляется со своими основными обязанностями. Это факт, его можно оспаривать и отрицать, но это правда. Нехватка учителей, низкая заработанная плата, огромное количество задач, которые не являются обязанностями учителей, все это привело к тому, что они занимаются не своим делом. Из-за этого учителя дёрганные, уставшие и раздраженные. Все это сказывается на качестве обучения и поэтому заботливые родители переводят своих детей на домашнее обучение, это вполне понятная мера», - говорит Вадим Муранов.

Автор фото:aa.al-shell.ru

Чем отличается дистанционное обучение от домашнего

Многие не знают, что такое домашнее обучение, и чем оно отличается от дистанционного. И Гущин разъяснил в чём же разница.

«Дистанционное обучение это более общее понятие. Домашнее обучение - это обучение, внутри которого ученик не посещает школу и занимается дома, зачастую с учителями из школы. Предположим, если ребенок заболел, и он не может посещать школу, к нему приходит преподаватель проводить занятия. В большинстве случаев это обучение не дистанционное, а обыкновенное. Другой вариант, когда ученик здоров и преподаватель к нему не приходит, но он находится на домашнем обучении. Тогда ребенок может заниматься дистанционно, в большинстве случаев не с учителями из своей школы, а в онлайн-школах», - считает специалист.

Соответственно, домашнее обучение может проходить в дистанционном формате. Но эффективно ли это?

«Обучение из дома может быть эффективным, если оно совмещается с нормальными очными уроками. Например, когда ребенок заболел или преподаватель уехал в командировку. Целиком, дистанционное обучение не работает», - говорит Павел Шмаков директор школы Солнце.

Шмаков подметил, что хороших учителей в школах мало. И государство к профессии учителя относится наплевательски.

Поэтому, если хорошие учителя ведут дистанционные уроки, разумеется, это лучше, чем плохой учитель ведет очные уроки. Но лучше всего если хороший учитель ведет очные уроки.

Больше плюсов, чем минусов

Домашнее обучении имеет свои плюсы и минусы. К плюсам домашнего обучения можно отнести в первую очередь комфортную обстановку для ученика. Отсутствие всем известного слова буллинг. На домашнем обучении родитель и ученик могут сами выбирать школу, к которой будет прикреплен ребёнок.

К минусам относится то, что комфортная обстановка порой расхолаживает ученика. Если родители ответственные, то этого можно избежать. Если нет, то это является огромным минусом. Ведь когда ребенок не очень ответственный, так он еще и на домашнем обучении, полностью предоставлен самому себе, делает что хочет. То есть очень серьезная опасность, что он вовсе перестанет учиться», - считает Вадим Муранов.

Совместимость социализации и домашнего обучения

Обучение из дома, не оказывает негативное влияние на социализацию ребенка, считает Сергей Гиль.

«Семья является базовой ячейкой социализации ребенка. Передача культуры происходит в семье и поэтому может так случится, что семья может выделяться очень высоким и сильным источником социализация, а школа может быть источником негативной социализации. Вопрос в том на сколько осознанно и квалифицированно родители, семья и школа построили путь для ребенка.», - говорит Сергей Гиль.

О том, что за хорошее образование ребёнка в ответе родители считает и Муравин. Успеваемость школьников падает в обычной школе и без домашнего обучения. У школьников масса всяких отвлекающих моментов. Телефоны, интернет и прочее. Поэтому все зависит от того, как настроен ребенок и его родители на учебу. И не важно на домашнем обучении ребенок или нет. Если он мотивирован и если ему интересно, то не важно на какой форме обучения ребенок. Но потерять мотивацию в современной школе с учетом всех вышеперечисленных причин, можно скатиться и не учиться и в обычной школе, рассказал эксперт.