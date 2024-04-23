Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева

Главу Тукаевского района Фаила Камаева отправили в сизо на 3 месяца

Глава Тукаевского района Фаил Камаев проведет в сизо минимум 3 месяца. Почти наверняка чиновник больше не вернется к госуправлению, а значит пора оценить его заслуги на последнем месте работы — в администрации муниципалитета. PROKAZAN вспомнил самые яркие события правления Камаева и узнал, как сейчас обстоят дела с проблемами, которые чиновник обещал решить.

Арест продлится до 18 июня

19 апреля суд отправил Фаиля Камаева в чистопольское сизо как минимум до 18 июня 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в 1,3 млн рублей, причем не только деньгами, но и стройматериалами. За всю историю Татарстана, это второй действующий глава, оказавшийся в наручниках. Обычно претензии силовиков возникали либо к главам исполкомов (они испольнительная власть и в фактах коррупции виноваты всегда они), либо к уже недействующим главам муниципалитетов.

18 апреля под конец рабочего дня оперативники наведались в роскошный двухэтажный дом Камаева. Из нескромного жилища чиновника доставили в менее скромное 6 отделение по особо важным делам СКР по РТ на допрос. Ночь глава провёл в изоляторе.

Откуда такой дом

Два года назад в Азьмушкинском сельском поселении появился весьма примечательный дом с красивым забором, с большими панорамными окнами. Как позже выяснилось, в нём живет сам глава Тукаевского района со своей семьёй. Вот только жилище принадлежит сестре, которая живет в Муслюмово. Правда, этот факт не смутил силовиков.

Автор фото: chelny-biz

На суде следователь СК рассказал, что по версии следствия в 2022 году Камаев получил денежное вознаграждение от коммерческой организации. А взамен он оказывал фирме содействие в заключении договоров подряда на проведение строительных работ на различных объектах на территории района.

Помимо Камаева задержаны ещё взяткодатель и водитель главы района. Как сообщает «БО», они оба дали признательные показания.

Примечательно, что взятку Камаев, по данным расследования, получал не только деньгами, но и стройматериалами. А в деле оказался замешан и компаньон его родного сына.

Скандалы Тукаевского района

Сам Камаев родом из Муслюмовского района. Свою чиновничью карьеру глава Тукаевского района начал в Муслюмовском районе, затем стал главой Актанышского района. В 2017 году ему предложили возглавить Тукаевский.

Камаев был призван уменьшить количество скандалов в одном из самых экономически сильных районов Татарстана, но сложилось ощущение, что с задачей он не справился.

Один скандал перекрывал другой. Жители поселка для многодетных семей «Подсолнухи» пожаловались на отсутствие инфраструктуры президенту Владимиру Путину. Дорогу в поселке начали строить, но до превращения его в нормальный населенный пункт еще очень далеко.

В 2019 году Тукаевский район вновь был в центре внимания, когда в новотроицкой школе произошел скандал с учениями МВД по разгону толпы. Там школьников использовали, как зачинщиков беспорядков, на которых тренировались сотрудники.

Год назад в посёлке Новый прогремел скандал с дорогой для большегрузов. Машины ездили на стройку элитного Баунти через поселок и ломали сельскую дорогу.

«Если вам что-то нужно, то приезжайте лично. А под запись и по телефону я говорить не буду», — говорил в июле 2023 года глава Тукаевского района корреспонденту PROKAZAN.

Участок, где расположен ЖК «Баунти» был землей сельхозназначения. Каким образом эти земли стали частью поселка, местные жители не знают. Но таким образом, район взял на себя обязательства по содержанию новой территории, строительству там дорог и других инфраструктурных объектов: школ, детсадов, медицинских учреждений, как того требует федеральное законодательство. В ответ на запросы редакции PROKAZAN в июле 2023 года приходили лишь отписки. Камаев обещал решить проблему, но увы и ах, наверное, не успел.

Уголовные дела Тукаевского района

В последние годы в районе возбуждаются уголовные дела на власть имущих с незавидной регулярностью. Например, предыдущий руководитель исполкома Ленар Авзалов по версии следствия договорился с директором «Тукай Тепло-Газ», что расплатится с ним за задолженность исполкома, но по-своему. Для этого предприятие заключило договоры о благоустройстве 17 сельских поселений района. По факту работы выполнили бесплатно сотрудники исполкома, а деньги по контрактам — 1,6 млн рублей — перевели предприятию.

В прошлом году первый замруководителя тукаевского исполкома Ильмира Яббарова заподозрили в мошенничестве, взятке и превышении полномочий.

Не без скандала уходил и экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев, которого задерживали, но он сделал деятельное раскаяние и не был осужден. По такому же пути пошел экс-глава района Тагир Хурматуллин. И это не последнее дело, которое может раскрутиться в ближайшее время. По данным PROKAZAN, арестованы могут быть еще минимум два главы районов.