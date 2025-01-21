Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

3 миллиона татарстанцев хотят сменить работу

Если раньше было принято «держаться» за работу, отдавая предпочтение практическим соображениям, то сейчас на первый план выходит поиск себя. Современные сотрудники хотят не только удовлетворяющие зарплаты и удобное расположение офиса, но и совпадения с личными ценностями, увлечениями и навыками. Как это отразилось на рынке труда Татарстана и что заставляет людей менять работу чаще, чем раньше?

Мотивация: внешняя против внутренней

Для многих выбор работы по-прежнему основывается на таких внешних мотивах, как зарплата или удобное расположение. Это создаёт ситуацию, при которой люди легко меняют место, если условия где-то кажутся более выгодными. Однако в последние годы всё больше сотрудников ориентируются на внутренние ценности: комфорт в коллективе, возможность реализации потенциала, профессиональный рост и соответствие работы личным интересам.

Автор фото: PROKAZAN

«Гораздо интереснее обстоят дела, когда выбор работы сотрудником происходит из более смысловых ценностей, то есть из внутренней мотивации. Человек не просто выбирает деньги, но ищет собственную реализацию потенциала, при этом в сопричастности с коллективом», — отмечает психолог Дарья Гусейн-Заде в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Именно такие работники становятся наиболее лояльными, но что же может их побудить к увольнению?

Психологические аспекты частой смены работы

Согласно мнению психолога Дарьи Гусейн-Заде, за частой сменой работы часто стоят психологические причины:

Инфантилизм и нарциссизм. Такие люди не способны адекватно оценить свои навыки, испытывают потребность в постоянном признании и легко уходят, ощущая недооценённость.

Автор фото: PROKAZAN

«Таким людям будет все время казаться, что их недооценивают, унижают или загоняют в угол», — уточняет специалист.

Проблемы в коммуникации. Если сотрудник не может наладить отношения в коллективе из-за грубости, агрессии или чувства превосходства, он будет испытывать трудности с адаптацией и уходить.

«Из-за сложностей с адаптацией такие люди могут резко и эмоционально уходить с работы», — говорит эксперт.

Заниженная самооценка. Люди, которые чувствуют себя хуже окружающих, теряют мотивацию и ищут новое место в надежде, что там всё сложится иначе.

«Такие штуки могут побуждать к тому, чтобы намеренно ставить себя в уязвимое положение», — подчёркивает Дарья.

Пессимизм и выгорание. Пессимисты чаще персонализируют рабочие неудачи, что ведёт к депрессии и снижению работоспособности. В отличие от них, оптимисты реже выгорают и надолго остаются на одном месте.

«Оптимисты свои неудачи на работе списывают скорее на внешние факторы, а их самооценка от неурядиц не меняется», — добавляет Гусейн-Заде.

Данные о тренде на смену работы

Согласно данным, которые hh.ru предоставили PROKAZAN, за последние три года 40% татарстанцев сменили работу, а 74% из них планируют сделать это в 2025 году. Это порядка 2,96 млн человек. Причём за этот период 38% россиян и 40% татарстанцев освоили новую профессию. Наиболее склонны к смене профессии автомойщики, курьеры и швеи (68%, 66% и 64% соответственно), а реже всего – врачи (5%) и программисты (13%).

Эксперты Авито Работы также отмечают, что «избыток предложения делает выбор не столь важным, потому что всегда есть лазейка ‘найду другое место’». Современный рынок труда всё больше напоминает сайты знакомств, где лёгкость смены работы способствует нестабильности.

Автор фото: PROKAZAN

Смена акцентов у работодателей

Рынок труда активно реагирует на изменения. Так, в 2024 году работодатели Татарстана стали на 22% чаще указывать многозадачность как ключевой навык в вакансиях. Требование коммуникабельности также выросло на 13% и стало особенно важным для работы с клиентами: у промоутеров – на 137%, у менеджеров по работе с клиентами – на 113%, у операторов колл-центров – на 75%.

Почему рынок труда похож на сайт знакомств?

Современный рынок труда сравнивают с сайтами знакомств: избыток предложений приводит к тому, что люди легко находят замену текущему месту работы.

«На данный момент рынок насыщен не только кадрами, но и предложениями о работе», — подчёркивает психолог Дарья Гусейн-Заде.

Это приводит к тому, что сотрудники чаще испытывают искушение поменять место ради лучшего предложения.

Но это не всегда идёт на пользу карьере – частая смена работы может свидетельствовать о внутренних проблемах человека. В то же время, работодатели, осознавая высокую конкуренцию за кадры, всё чаще делают акцент на создании привлекательной корпоративной культуры и условий, мотивирующих сотрудников оставаться надолго.