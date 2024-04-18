Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент
t.me/mostkzn16
На территории Татарстана снова заметили украинские беспилотники. За две недели республику атаковали уже второй раз. Однако сегодня попытка не увенчалась успехом. Один из БПЛА сбили в Елабужской районе, другой был ликвидирован на территории Мордовии. Редакция PROKAZAN собрала все, что известно на данный момент.
Очередная атака по Елабуге
По данным Минобороны России, примерно в 8:00 по мск, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Мордовия.
БПЛА самолетного типа направлялись в сторону Татарстана. В результате чего крупные предприятия региона приостановливали работу и эвакуировали всех своих сотрудников.
Так как беспилотники удалось вовремя зафиксировать и обезвредить, серьезных последствий удалось избежать. Напомним, что 11 апреля ночью над Мордовией был сбит беспилотник, летящий в сторону Татарстана.
Второй беспилотник предположительно мог лететь в сторону «Алабуги». Однако объект был сбит в безопасном месте, за 10 км от предприятий, сообщали в Минобороны РФ.
Летательный аппарат ликвидировали в районе Большой Тарловки Елабужского района.
Автор фото: t.me/mostkzn16
Глава Елабужского района сообщил, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте реализуют все необходимые мероприятия.
На ОЭЗ «Алабуга» с предприятий эвакуировали сотрудников. После того, как стало понятно, что БПЛА сбит — все вернулись к работе.
В Казани закрыли аэропорт
Из-за угрозы воздушной атаки было закрыто небо в Татарстане, не работали аэропорты Казани и Набережных Челнов, прекращал работу и аэропорт Нижнего Новгорода.
С 7:15 аэропорты Казани и Нижнекамска, не принимали и не отправляли самолеты. Согласно официальному заявлению, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Среди задержанных рейсов, были вылеты в Москву, Минеральные воды, Пермь и другие города России.
Автор фото: t.me/mostkzn16
Над Казанью и Челнами полеты не реализовывались в течении 5 часов. За это время в резервные аэропорты были отправлены 5 рейсов. Уже в 12:03 аэропорты Татарстана возобновили свои полеты, сообщала Росавиация.
После очередной атаки беспилотников по РТ, первым в Казань прибыл самолет из Новосибирска.
В казанском аэропорту сообщили, что вылеты и прилеты проходят в штатном режиме.
Татарстан повысил свою безопасность
Первая атака по Татарстану была совершена 2 апреля, тогда несколько БПЛА взорвались у зданий хостелов колледжа «Алабуга Политех» и рядом с нефтеперерабатывающим заводом «Танеко» на территории Нижнекамска.
Тогда пострадали 14 человек, в их числе два подростка и иностранцы. Речь идет о гражданах Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии. Двоих госпитализировали в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести.
Автор фото: соцсети
Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу и осмотрел общежитие «Алабуги Политеха».
После произошедшей трагедии, власти сделали определенные выводы и усилили защиту, как по линии антитеррористической защиты силами самих татарстанских предприятий, так и по линии ПВО.
«Из недавней атаки украинских беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске сделали должные выводы - произошло усиление защиты как по линии антитеррористической защиты силами самих татарстанских предприятий, так и по линии ПВО. Уроки той атаки оказались выученными, поручения Рустама Минниханова стали выполняться - запущенные в сторону Татарстана беспилотники своевременно обнаруживаются, надежно ведутся и уверенно сбиваются без нанесения ущерба гражданским и военным объектам, а также без наличия пострадавших лиц», — отметил в своем телеграм-канале блогер Бикбов.
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