Очередная атака БПЛА по Татарстану: вот что известно на данный момент

БПЛА вновь атакована Елабуга в Татарстане

На территории Татарстана снова заметили украинские беспилотники. За две недели республику атаковали уже второй раз. Однако сегодня попытка не увенчалась успехом. Один из БПЛА сбили в Елабужской районе, другой был ликвидирован на территории Мордовии. Редакция PROKAZAN собрала все, что известно на данный момент.

Очередная атака по Елабуге

По данным Минобороны России, примерно в 8:00 по мск, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Мордовия.

БПЛА самолетного типа направлялись в сторону Татарстана. В результате чего крупные предприятия региона приостановливали работу и эвакуировали всех своих сотрудников.

Так как беспилотники удалось вовремя зафиксировать и обезвредить, серьезных последствий удалось избежать. Напомним, что 11 апреля ночью над Мордовией был сбит беспилотник, летящий в сторону Татарстана.

Второй беспилотник предположительно мог лететь в сторону «Алабуги». Однако объект был сбит в безопасном месте, за 10 км от предприятий, сообщали в Минобороны РФ.

Летательный аппарат ликвидировали в районе Большой Тарловки Елабужского района.

Автор фото: t.me/mostkzn16

Глава Елабужского района сообщил, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте реализуют все необходимые мероприятия.

На ОЭЗ «Алабуга» с предприятий эвакуировали сотрудников. После того, как стало понятно, что БПЛА сбит — все вернулись к работе.

В Казани закрыли аэропорт

Из-за угрозы воздушной атаки было закрыто небо в Татарстане, не работали аэропорты Казани и Набережных Челнов, прекращал работу и аэропорт Нижнего Новгорода.

С 7:15 аэропорты Казани и Нижнекамска, не принимали и не отправляли самолеты. Согласно официальному заявлению, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Среди задержанных рейсов, были вылеты в Москву, Минеральные воды, Пермь и другие города России.

Автор фото: t.me/mostkzn16

Над Казанью и Челнами полеты не реализовывались в течении 5 часов. За это время в резервные аэропорты были отправлены 5 рейсов. Уже в 12:03 аэропорты Татарстана возобновили свои полеты, сообщала Росавиация.

После очередной атаки беспилотников по РТ, первым в Казань прибыл самолет из Новосибирска.

В казанском аэропорту сообщили, что вылеты и прилеты проходят в штатном режиме.

Татарстан повысил свою безопасность

Первая атака по Татарстану была совершена 2 апреля, тогда несколько БПЛА взорвались у зданий хостелов колледжа «Алабуга Политех» и рядом с нефтеперерабатывающим заводом «Танеко» на территории Нижнекамска.

Тогда пострадали 14 человек, в их числе два подростка и иностранцы. Речь идет о гражданах Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии. Двоих госпитализировали в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести.

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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу и осмотрел общежитие «Алабуги Политеха».

После произошедшей трагедии, власти сделали определенные выводы и усилили защиту, как по линии антитеррористической защиты силами самих татарстанских предприятий, так и по линии ПВО.