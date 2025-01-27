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Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Спортсмен из РТ покорил Китай
Татарстан давно славится своими талантами, кото...

Денис Пиминов

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Татарстан давно славится своими талантами, которые находят признание далеко за пределами России. Сегодняшний герой — яркий тому пример. Денис Пименов, сноубордист из Татарстана, который отправился в Китай, чтобы работать инструктором на горнолыжных курортах. О том, как мечта о сноубординге стала профессией, чем удивляют китайские курорты, и как местная кухня повлияла на его жизнь, Денис рассказал в нашем эксклюзивном интервью.

Денис, чем вас больше всего удивил Китай?

— Наверное, структурированной работой. Здесь всё очень чётко, по регламенту, и это меня сильно впечатлило. Здесь всё работает, как механизм в часах: чётко и слаженно.

Автор фото: Денис Пименов

Насколько сложно было адаптироваться к культуре и языку? Какие трудности вы встретили?

— С языком было проблемно, он действительно очень сложный. Но все препятствия можно пройти. А вот с культурой оказалось легче, чем я ожидал. Она во многом схожа с нашей, и ничего принципиально необычного я не заметил. Люди здесь добрые и открытые, что, конечно, помогает в адаптации. Все дружелюбные и внимательные.

Как вы стали инструктором по сноубордингу в Китае?

— Всё получилось довольно просто: я увидел вакансию в интернете и откликнулся. Через какое-то время меня позвали, и я уехал работать в Китай на четыре месяца.

Автор фото: Денис Пименов

Почему вы выбрали именно сноубординг как карьеру?

— Это получилось случайно. Я катаюсь на сноуборде с 2010 года, а в 2020-м друг посоветовал отучиться на инструктора. Я попробовал и понял, что это моё. Теперь учу людей кататься как в России, так и в Китае.

Каково быть инструктором по сноубордингу в Китае? Чем китайские горнолыжные курорты отличаются от российских?

— Здесь ко мне, как к русскому инструктору, очень много внимания. Горнолыжные курорты в основном на искусственном снеге, но они потрясающе организованы. Особенно впечатляют парки, построенные для развития сноубординга. Кстати, здесь много девушек катается в парке и занимается карвингом, что для меня было неожиданностью.

Автор фото: Денис Пименов

Есть ли отличия в том, как китайцы учатся сноубордингу, по сравнению с другими народами?

— Китайцы очень аккуратные и осторожные. Они всегда надевают максимальное количество защиты и вообще довольно боязливы, но это помогает избежать травм. В этом плане они более ответственно подходят к вопросу своей безопасности.

Какие ваши любимые места в Китае? Что стоит посетить любителям природы и активного отдыха?

— Однозначно стоит посетить Китайскую стену. Это просто восторг. Но вообще в Китае почти везде красиво, куда бы ты ни отправился. Особенно, если первый раз в этой стране. Тут всё очень аккуратно.

Как местная кухня повлияла на ваш образ жизни? Есть ли блюда, которые вы теперь готовите дома? Что вас удивило в национальных блюдах?

Автор фото: Денис Пименов

— Здесь очень много свинины, а я её не ем, так что это немного осложняет жизнь. Ещё китайцы всегда едят рис — наверное, кроме риса и лапши я не видел, чтобы они ели что-то другое.. Вся еда острая, поэтому я постоянно прошу готовить мне что-то не острое. Желудок тут уж точно проходит испытания. Но всё решаемо.

Сложно ли стать инструктором по сноубордингу? С чего стоит начать?

— Нет, это несложно. Нужно просто пройти обучение, и всё получится. Главное верить в себя и свои силы. Но самое важное — безопасность. Не забывайте про защиту и будьте всегда внимательными.

Денис — яркий пример того, что нет в мире ничего невозможного. Нужно усердно тренироваться, стараться и верить в себя. Именно тогда перед вами откроются все двери, даже если есть языковой барьер.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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