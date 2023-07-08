В Татарстане в одним день отметят День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

Каждый год во второе воскресенье июля по всей России отмечают свой праздник рыбаки — как профессиональные, так и рыболовы-любители. В этом году торжество выпало на 9 июля. Но День рыбака — не единственная памятная дата, выпадающая на второе воскресенье июля. Не менее важно, что сегодняшний день посвящен и борьбе с нелегальной рыбной ловлей. Таким образом, 9 июля совмещает в себе, казалось бы, два противоположных праздника — День рыбака и День действий против рыбной ловли. Но на самом деле они лишь дополняют друг друга, ведь рыбалка как хобби и рыбалка под видом браконьерства — это абсолютно разные вещи, у которых из общего — только рыба.

Актуальной статистики по поводу количества рыбаков в Казани или Татарстане нам найти не удалось, но по некоторым данным в стране насчитывается до 32 млн рыбаков. Таким образом, можно предположить, что и в Казани каждый четвертый житель хоть раз в год держал в руках удочку.

Мнение против: «Я не понимаю такое хобби человека как рыбалка»

Мы пообщались с Владиславой Сидориной, которая выступает против любой рыбной ловли, считая, что это развлечение не может не наносить природе вреда.

«Я не понимаю такое хобби человека как рыбалка. даже если это не нарушает законы. В любом случае, какой-то, даже если малый, процент вреда ты природе наносишь. Получается, что так вот каждый по чуть-чуть, а в результате все это копится и мы получается изменения климата, загрязнение океана. Я думаю, во многом это происходит из-за рыболовства».

Владислава считает странным любое хобби, при котором человек «удовлетворяется тем, что убивает животное». Она отмечает, что ей не ясны мотивы людей, что ими движет, а также и то, как с этим можно жить в дальнейшем.

Фото: Елизавета Чеканушкина

Конечно, еще более категорично мнение девушки о браконьерстве.

«В этом есть огромная проблема. Из-за деятельности браконьеров редкие виды сокращаются, после чего их очень сложно восстановить. К примеру, один из видов черепах абсолютно исчез. Из-за чего? Из-за нас, из-за того, что мы с пренебрежением относимся не только к законам, но и к жизни вообще. Нам кажется, что мы ничего не делаем, но, на самом деле, являемся самым главными загрязнителями планеты».

Периодически можно встретить такое высказывание как "рыба все равно ничего не понимает". Однако Владислава считает, что так абсолютно ничего нельзя оправдать:

«Да, может быть рыбы не так развиты умственно, они не будут понимать вас как кошки или собаки. Но ко всему животному и млекопитающему миру нужно относиться с любовью. Тогда мир тоже потянется к тебе. Как по мне, наши лучшие друзья — это животные, весь животный мир, потому что люди, будем честны, стали гораздо более дикие, чем животные. И вот так вот относиться с пренебрежением к миру, который тебя кормит, дает жизнь, позволяет существовать — это неправильно. Мы должны с уважением относиться друг к другу, к природе, к животным, к млекопитающим и даже к насекомым. Да, есть какие-то особо надоедливые насекомые, но они тоже живые существа, они умеют чувствовать. Сейчас придет какой-нибудь более властный огромный сверхчеловек и скажет, что мы — это вообще какие-то мелкие создания не достойны этой жизни. Но это же не правда. Мы будем наоборот говорить, что мы достойны этой жизни».

Владислава считает, что не был бы лишним закон о праве животных на жизнь, который был бы схож с тем, что есть у людей.

Фото: Яна Лаушкина

Настоящий рыбак — не возьмет лишнего

Мы пообщались также с заядлым рыбаком Александром, который отправился на свою первую рыбалку, когда ему было пять с половиной лет. Он вспоминает, что тогда они отправились на реку Ик тремя семьями — с палатками, дикими лагерем. Начинал мужчина с "маленьких чибачков", а в какой-то момент поймал "головлищу больше килограмма". После таких успехов Александр с рыбалкой уже не расставался. Мужчина рассказывает, что для него сейчас это прежде всего хобби, общение с природой и отличный способ активно провести время. Мы поинтересовались, считает ли Александр, что рыбак может навредить природе, на что у него был однозначный ответ:

«Нет, потому что истинный рыбак — он никогда лишнего не возьмет. Помимо этого, мы очень ответственно относимся к окружающей среде, к загрязнению, к кострам, пожарам. Настоящий рыбак он не навредит».

При этом, как рассказывает Александр, есть рыбаки, которых между собой любители рыбной ловли называют "голодными". Вот они, считает мужчина, действительно ничего хорошего не несут животному мире и природе:

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу. Мы их всегда называем "голодными". Смотришь, у него оборудование — катер большой, акваланг, много разного. Все вместе оборудование миллионов на семь-восемь. Он он начинает нырять, бить рыбу, стрелять, с аквалангом, хотя это запрещено. Он довольный, счастливый, но что он делает? Он вот просто голодный, потому что не ясно, для чего ему это надо. Чтобы потом доехать до дома и потушить эту рыбу? К таким я плохо отношусь. Есть еще другой сорт "голодных". Они приезжают и говорят, с гордостью, что поймали "38 хвостов" судака. Но на них как посмотришь, из этих 38 хвостов самые крупные — 300 грамм. Для чего это? Ну домой поймай пять-шесть штук. Но нет, они входят в азарт и попросту не могут остановиться».

Сам Александр признается, что часто бывает на рыбалке, но никогда не берет у природы лишнего — если в дом и близким рыба не нужна, то ловит и сразу же отпускает. В случае же, если мужчина ловит больше нужного, то обязательно раздает ее знакомым, которые стоят лагерями на берегах, а также тем, кто давно хотел приготовить что-нибудь.

Фото: Яна Лаушкина

Говоря о браконьерстве, Александр признается, что в его жизни тоже было место для такого беззакония. С его слов, в конце 80-х годов, когда на жизнь не хватало и в семье был маленький ребенок, он ловил на продажу сетями. Однако, с тех пор прошло уже больше тридцати лет и за все это время мужчина к браконьерству не возвращался. Сейчас его отношение к такому явлению крайне негативное. При этом, Александр считает, что самый большой вред даже не от единичных браконьеров, которые работают с сетями:

«Сейчас самые браконьеры — те же рыбнадзор, рыбколхозы. Это самые жуткие браконьеры. Они вылавливают тралами и просто истребляют все. Когда проходит донный трал, после этого вообще нет рыбы. Они смывают все».

Как объяснил рыбак, донный трал — это трос, диаметр которого сантиметров 10. Поверх него идет сетка. В результате, делится Александр, этим тросом снимают все — коряги, все, что там лежит, ил, мотыля, ракушечник. После такого на этом месте долго не живет рыба.

«Раньше, когда я ловил леща, — вспоминает Александр, — как только появлялся тральщик и проходил, то леща сразу надолго нет. Так что я очень негативно отношусь. Сейчас рыбы на прилавках — изобилие. Но браконьеры ставят сети тех размеров, которые запрещены. У них якобы лицензия, но они ставят запрещенного размера ячейки сетей. А некоторые ставят две-три сетки легально, а нелегально еще 25, я сам таких знаю».

Спорить о вреде ловли нескольких рыбаков с удочками можно долго — здесь сложно судить о действительном влиянии на экологию и природу, а моральная сторона вопроса субъективна. Однако, если говорить о браконьерстве, то, конечно, здесь не может быть и речи о спорах, так как это приводит к серьезным последствиям и запрещается законом.