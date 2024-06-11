«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

В Казани прошёл первый масштабный концерт Басты. «Ак Барс Арена» собрала в себе 23 000 восторженных фанатов. Сам артист не перестаёт благодарить всех пришедших за незабываемые эмоции. Редакция PROKAZAN расскажет, как прошёл самый масштабный концерт Басты в Казани.



«Люди не умеют приходить вовремя»

На концерт Басты собрались почитатели его творчества со всего Татарстана. Арену заполнили 23 тысячи фанатов. В отличие от прошлых мест, где выступал артист в Казани, это самая большая точка притяжения гостей.

Организаторы делали всё возможное, чтобы выступление началось ровно в 20:00. Но люди решили пренебречь советами приходить за несколько часов до концерта. И как итог, когда Баста должен был быть уже на сцене, арена заполнилась лишь на 25%. Остальные стояли в огромных очередях, чтобы попасть на площадку.

Автор фото: Амир Файзрахманов

«Концерт пришлось задержать на целый час, так как основной поток зрителей хлынул к стадиону лишь ближе к 20 часам вечера. Так как ни одна пропускная система в городе не способна пропустить 15 тысяч человек за 15 минут, начала концерта пришлось ожидать всем — вовремя приехавшим зрителям и самому артисту», — сообщают организаторы.

Но даже такой момент не смог омрачить впечатления от самого мероприятия.

«Тысячи светлячков озарили зал»

В самом начале Баста исполнил песню «Смотрю на небо». Огромный стадион в ту же секунду подхватил и начал пень в унисон со звездой. Затем были треки «Ты была права», «Вселенная», «Не болей» «На заре» и многие другие хиты.

Автор фото: Амир Файзрахманов

Одной из ярких песен стала «Сансара». Под неё подпевали тысячи голосов, а зал озарили фонарики от телефонов. Во время исполнения певцом и целым стадионом людей песни «Выпускной» зрителей засыпало золотыми лентами.

«Впервые в жизни я посетила концерт на огромном спортивном стадионе. «Баста» один из моих любимых исполнителей, и я не смогла отказать себе посетить его выступление на Ак Барс Арене в Казани. Сам концерт был потрясающим. Несмотря на мой страх больших толп, я ушла с концерта с шикарным настроением, так как организация на высоте: на танцполе, где как раз собралось огромное количество людей, было прохладно и просторно. Баста меня также ничуть не разочаровал — живое исполнение всех треков, живой и приятный звук — восторг! Единственное к чему хочется придраться — это сами люди, которые начали подходить к стадиону за 10 минут до начала концерта. Из-за этого образовались огромнейшие очереди, что привело к задержке начала концерта, но хорошее настроение, которое создали музыканты и Баста полностью перекрыли этот неприятный момент», — рассказывает почитатель творчества Басты Ульяна Сенько.

Ни одна исполненная композиция артиста не оставалась без поддержки публики. Люди подпевали, участвовали в интерактивах от Басты.

Автор фото: Амир Файзрахманов

В восторге остались не только поклонники, но и сам артист.

«Хотел поблагодарить всех пришедших на мой концерт. Спасибо всем, кто поддерживал, пел и танцевал вместе с нами. Благодаря вам мы проделали огромный путь концертов в казанском Эрмитаже, до целой арены. Спасибо за настроение. Это большой, даже громадный праздник лично для меня», — поделился своими эмоциями Баста.

«Тысячи сотрудников и десятки тысяч восторженных глаз»



Для организации шоу были задействованы более 2,5 тысячи специалистов, включая организаторов, большую техническую команду из Москвы, службу безопасности, волонтеров и сотрудников спецслужб. Чтобы зрители могли ходить и танцевать на футбольном поле, сделали настилы. На них выделили 4,9 млн рублей.

«За газон мы всегда беспокоимся, но специалисты заверили, что все будет в порядке. Основная сцена собрана не на газоне, как это делается на других площадках, а на бровке и трибуне. Только перед самым концертом туда, где были зрители, уложили покрытие, соответственно, нагрузки такой на газон не возникло», — рассказал гендиректор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов.

Автор фото: Амир Файзрахманов

Еще 250 тысяч рублей выделят на аренду звукового и светового оборудования, а 200 тысяч рублей — на организацию работ по демонтажу светодиодного оборудования. Чтобы все зрители были в безопасности направили 1,1 млн рублей.

Поделиться своими впечатлениями от концерта и посмотреть видео с выступлений можно в most|Казань.