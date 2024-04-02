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Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

12 человек пострадали в результате атаки БПЛА на ОЭЗ «Алабуга»
Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

most|Казань

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Сегодня, 2 апреля, ранним утром БПЛА атаковали Татарстан. Удары пришлись по Елабуге и Нижнекамску. Беспилотники попали по нефтеперерабатывающему заводу и по ОЭЗ «Алабуга». Серьезных повреждений они, по словам властей, не нанесли, производство не было остановлено. В результате пострадали люди. Редакция PROKAZAN узнала детали ЧП.

«Дрон попал в предприятие Нижнекамска»

Беспилотники заметили над Татарстаном сегодня в 4:15. Два дрона, которые напоминали самолёт, летели к промзоне Нижнекамска. Первый не долетел и упал. Детонация не произошла. Второй беспилотник пролетел дальше. РИА «Новости» сообщали, что он попал в одну из установок нефтеперерабатывающего завода. После этого произошел пожар, который быстро потушили. Если попадание даже и было, что власти отрицают, то, судя по всему, критических повреждений оборудованию нанесено не было.

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин позже рассказал, что БПЛА обезвредила система радиоэлектронной борьбы.

Автор фото: smartik.ru

«На сегодняшний день атака была — самолетного типа дрон. Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен. Просим жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников», — рассказал глава Нижнекамского района.

На кадрах видно, как неразорвавшийся в Нижнекамске беспилотник грузят на Камаз.

12 человек пострадало: БПЛА взорвался около общежития в Елабуге

Беспилотники примерно спустя час напали на соседнюю с Нижнекамском особую экономическую зону. Дрон упал около общежития «Алабуги». Пострадали 12 человек. Первый не смог нанести серьезных разрушений зданиям, а к прилету второго уже всех успели эвакуировать.

В зданиях, рядом с которыми упали БПЛА, повыбивало окна и оборвало обшивку. В общежитии в основном жили студенты, их оперативно вывезли на автобусах.

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу после атаки дронов, и посмотрел на общежитие «Алабуги Политеха». Минниханов поручил в кратчайшие сроки восстановить жильё для студентов.

«БПЛА могли запустить с Украины»

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что аппараты могли быть запущены с территории Украины. Свои выводы военный сделал исходя из видео.

«Его сложно обнаружить традиционными средствами противовоздушной обороны. При этом его дальность гораздо больше, чем у обычного беспилотника», — порассуждал Картаполов о типе транспортного средства, прилетевшего в Елабугу.

Если взять за основу версию Картаполова, то получается, что немаленьких размеров дрон смог преодолеть по территории России более 1 тысячи км.

Автор фото: ridus.ru

Еще один депутат, генерал-лейтенант Андрей Гурулев не поверил в версию с Украиной.

«Есть у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, особенно те районы, которые находятся в северо-западной стороне. Они практически безлюдны и не контролируются ни с воздуха, ни РЛС (радиолокационными системами — прим. ред.). Провезти туда можно все что угодно», — рассказал Гурулев.

Как вести при атаке БПЛА

В МЧС Татарстана рассказали, что делать при атаке беспилотников.

При нахождении в здании необходимо спуститься по лестнице на нижние этажи, в подвал или на парковку. Лифтом пользоваться запрещено. В квартире же следует укрыться между несущих стен, в месте без окон. Для этого подходит ванная комната. Сядьте на пол и не подходите к окнам. После атаки, а также при обнаружении беспилотника и его частей нельзя ничего трогать. Следует сразу уйти оттуда. Находясь на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или парковке.

Подробности и видео с места происшествия сегодня весь день публиковал телеграм-канал most|Казань.

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