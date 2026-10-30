Лайфхаки

В Нурлатском районе тлеющий полигон засыпают грунтом

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В селе Малая Камышла Нурлатского района Татарстана продолжают ликвидацию тления на полигоне бытовых отходов. Как сообщили в региональном МЧС, очаги тления находятся в толще мусора, и собственник объекта уже приступил к работам по их изоляции.

Чтобы перекрыть доступ кислорода к тлеющим отходам, полигон посыпают грунтом. На данный момент осталось засыпать около 250 квадратных метров. На месте задействованы шесть самосвалов, три погрузчика, три бульдозера, экскаватор и четыре водовозки. Также дежурят четыре сотрудника противопожарной службы.

Ранее спасатели сообщали о пожаре в Набережных Челнах, где из-за холодильника загорелась квартира. Тогда площадь возгорания составила шесть квадратных метров, а из огня удалось спасти местного жителя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Интересное в Казани

3 часа назад

От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых дел: как казанские юристы брались за дела, которые годами висели без результата

травить тараканов вызов на дом москва санэпидемстанция

Кулинария

день назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

демонтаж светильников цена в Москве

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Кулинария

день назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Не у нас

день назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Кулинария

23 часа назад

Домашние котлеты разваливаются на сковороде: почему лишнее яйцо не всегда спасает фарш
Лайфхаки
2 минуты назад

2 блюда из недорогой белой рыбы: стрипсы и нежное суфле без лишних трат

Как из недорогой белой рыбы приготовить сразу д...

Новости Татарстана

50 минут назад

На трассе М12 в Татарстане перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика

Полезное

41 минуту назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

Новости Татарстана

час назад

Трехдневная рабочая неделя ждет татарстанцев в начале ноября

Наука

2 часа назад

Студотряды ПФО представили научные разработки на конференции в Казани
Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане вып...
Новости Татарстана
5 часов назад

Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане выплатят досрочно

Не у нас

3 часа назад

АТОР: в РФ на Новый год приедут туристы из Китая и арабских стран

Не у нас

3 часа назад

РПЦ сообщила об отказе от абортов 1,5 тыс. российских частных клиник

Не у нас

3 часа назад

Сидоренко обошел лидера мирового рейтинга и вышел в 1/4 WTT в Монпелье
Вице-премьер Татарстана призвала сохранить памя...
Новости Татарстана
6 часов назад

Вице-премьер Татарстана призвала сохранить память о жертвах репрессий