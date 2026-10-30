В Нурлатском районе тлеющий полигон засыпают грунтом

В селе Малая Камышла Нурлатского района Татарстана продолжают ликвидацию тления на полигоне бытовых отходов. Как сообщили в региональном МЧС, очаги тления находятся в толще мусора, и собственник объекта уже приступил к работам по их изоляции.

Чтобы перекрыть доступ кислорода к тлеющим отходам, полигон посыпают грунтом. На данный момент осталось засыпать около 250 квадратных метров. На месте задействованы шесть самосвалов, три погрузчика, три бульдозера, экскаватор и четыре водовозки. Также дежурят четыре сотрудника противопожарной службы.

Ранее спасатели сообщали о пожаре в Набережных Челнах, где из-за холодильника загорелась квартира. Тогда площадь возгорания составила шесть квадратных метров, а из огня удалось спасти местного жителя.