Старое полотенце вместо тряпок: 6 полезных идей для дома

Старое полотенце обычно отправляют в дальний ящик или сразу в пакет на выброс. Но это как раз тот случай, когда вещь уже не радует в ванной, зато неожиданно хорошо работает в быту. Это не строгая наука, но многие замечают: плотная махра и правда впитывает лучше тонких салфеток, особенно если полотенце хлопковое и уже не линяет.

Я и сам к таким советам сначала отношусь насторожённо: слишком уж часто из старых вещей предлагают сделать нечто сомнительное. Но с полотенцами приём оказался рабочим. У меня старое банное полотенце ушло на несколько домашних задач, и часть из них оказалась удобнее покупных решений.

Где старое полотенце действительно полезнее обычной тряпки

У махровой ткани есть простой плюс: она плотная, мягкая и хорошо удерживает влагу. За счёт этого старое полотенце можно использовать не в одном месте, а сразу в нескольких зонах дома.



Для пола в прихожей. Плотная махра собирает воду с обуви лучше тонкой ткани, а после стирки снова нормально работает.



Для кухни. Если разрезать полотенце на несколько кусков, получаются удобные салфетки для столешницы, плиты и зоны у раковины.



Для ванной. Старое полотенце хорошо подходит для быстрого сбора воды после душа или протечки у стиральной машины.



Для уборки пыли. Сухая махра цепляет мелкую пыль лучше, чем гладкая ткань, особенно на полках и подоконниках.



Лайфхак: перед тем как резать полотенце на части, постирайте его без кондиционера. Я заметил, что после этого ткань лучше впитывает воду и не оставляет лишнего скольжения на поверхностях.

Что из него можно сделать за десять минут

Необязательно доставать швейную машинку и превращать всё в большой домашний проект. Часть идей работает даже без сложной переделки.



Насадка для швабры. Если форма подходит, можно обернуть рабочую часть швабры куском полотенца и закрепить резинками. Для быстрой влажной уборки это вполне удобно.



Коврик для сушки посуды. Сложенное в два слоя полотенце у раковины спасает столешницу от лужиц. Я пробовал такой вариант на выходных: выглядит скромно, но воду собирает отлично.



Салфетки для пролитой жидкости. Небольшие квадраты из махры особенно выручают на кухне, когда нужно быстро убрать чай, компот или воду.



Подкладка на гладильную доску. Если чехол стал тонким, кусок полотенца под него делает поверхность мягче.



Ткань для уборки жалюзи. Махра хорошо проходит по ламелям и собирает пыль без лишних разводов.



Подстилка у двери. В сырую погоду старое полотенце принимает на себя грязь и влагу с обуви, а пол остаётся чище.



Лайфхак: если делаете несколько салфеток из одного полотенца, сразу разложите их по зонам. Одну оставьте на кухне, другую в ванной, третью в прихожей. Иначе всё быстро смешивается, и удобство исчезает.

Какие идеи правда удобные, а какие лучше не переоценивать

Не каждый совет из этой серии одинаково хорош. Некоторые способы реально экономят деньги и силы, а некоторые работают только при определённых условиях.



Самый удачный вариант — тряпки для воды и влажной уборки. Здесь старое полотенце почти всегда показывает себя хорошо.



Коврик для посуды тоже полезен, если стирать его регулярно и не держать всё время мокрым.



Насадка для швабры подходит не всем. Если швабра неудобной формы, крепить ткань придётся долго, и проще купить готовую насадку.



Подкладка под чехол гладильной доски помогает, но только если само основание ещё в нормальном состоянии.



Для очень деликатных поверхностей грубая старая махра может быть лишней. Тут лучше сначала попробовать на небольшом участке.



У меня больше всего прижились два решения: куски для сбора воды и подстилка у двери. А вот с импровизированной насадкой для швабры вышло не идеально — ткань держалась нормально, но закреплять её каждый раз было лениво. Так что чудес здесь нет: старое полотенце полезно, если задача простая и понятная.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я разрезала два старых полотенца на небольшие салфетки и разложила по дому. Больше всего понравилось, как они собирают воду в прихожей и на кухне — обычные тонкие тряпки у меня так не работали».

Как подготовить полотенце, чтобы им было удобно пользоваться

Чтобы старая вещь не выглядела как случайный кусок ткани, её лучше немного привести в порядок. Это занимает немного времени, зато потом пользоваться гораздо приятнее.



Осмотрите ткань. Если она сильно истёрлась, крошится по краям или неприятно пахнет даже после стирки, лучше не тратить время.



Постирайте и хорошо высушите полотенце перед переделкой. Это базовый шаг, который многие пропускают зря.



Разрежьте ткань на размеры под конкретные задачи, а не наугад. Для кухни удобны одни куски, для пола — другие.



Если края сильно осыпаются, их можно аккуратно подогнуть и прошить. Я делал и без этого, но тогда ткань быстрее теряет вид.



Лайфхак: для прихожей лучше брать самую плотную часть полотенца, а для пыли и мебели — более мягкие куски. Так одна вещь расходуется разумно, а не превращается в одинаковые тряпки без понятной задачи.

В итоге старое полотенце — не волшебная замена всему уборочному инвентарю, но вполне толковый домашний помощник. Оно особенно хорошо там, где нужно быстро впитать воду, собрать грязь и не тратить лишние деньги. Если подойти без лишнего энтузиазма и выбрать пару действительно полезных способов, старая махра ещё послужит. А выбросить её всегда успеется.