Лайфхаки

Старое полотенце вместо тряпок: 6 полезных идей для дома

Роман Медников Автор статьи
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Старое полотенце обычно отправляют в дальний ящик или сразу в пакет на выброс. Но это как раз тот случай, когда вещь уже не радует в ванной, зато неожиданно хорошо работает в быту. Это не строгая наука, но многие замечают: плотная махра и правда впитывает лучше тонких салфеток, особенно если полотенце хлопковое и уже не линяет.

Я и сам к таким советам сначала отношусь насторожённо: слишком уж часто из старых вещей предлагают сделать нечто сомнительное. Но с полотенцами приём оказался рабочим. У меня старое банное полотенце ушло на несколько домашних задач, и часть из них оказалась удобнее покупных решений.

Где старое полотенце действительно полезнее обычной тряпки

У махровой ткани есть простой плюс: она плотная, мягкая и хорошо удерживает влагу. За счёт этого старое полотенце можно использовать не в одном месте, а сразу в нескольких зонах дома.


  • Для пола в прихожей. Плотная махра собирает воду с обуви лучше тонкой ткани, а после стирки снова нормально работает.

  • Для кухни. Если разрезать полотенце на несколько кусков, получаются удобные салфетки для столешницы, плиты и зоны у раковины.

  • Для ванной. Старое полотенце хорошо подходит для быстрого сбора воды после душа или протечки у стиральной машины.

  • Для уборки пыли. Сухая махра цепляет мелкую пыль лучше, чем гладкая ткань, особенно на полках и подоконниках.

Лайфхак: перед тем как резать полотенце на части, постирайте его без кондиционера. Я заметил, что после этого ткань лучше впитывает воду и не оставляет лишнего скольжения на поверхностях.

Что из него можно сделать за десять минут

Необязательно доставать швейную машинку и превращать всё в большой домашний проект. Часть идей работает даже без сложной переделки.


  • Насадка для швабры. Если форма подходит, можно обернуть рабочую часть швабры куском полотенца и закрепить резинками. Для быстрой влажной уборки это вполне удобно.

  • Коврик для сушки посуды. Сложенное в два слоя полотенце у раковины спасает столешницу от лужиц. Я пробовал такой вариант на выходных: выглядит скромно, но воду собирает отлично.

  • Салфетки для пролитой жидкости. Небольшие квадраты из махры особенно выручают на кухне, когда нужно быстро убрать чай, компот или воду.

  • Подкладка на гладильную доску. Если чехол стал тонким, кусок полотенца под него делает поверхность мягче.

  • Ткань для уборки жалюзи. Махра хорошо проходит по ламелям и собирает пыль без лишних разводов.

  • Подстилка у двери. В сырую погоду старое полотенце принимает на себя грязь и влагу с обуви, а пол остаётся чище.

Лайфхак: если делаете несколько салфеток из одного полотенца, сразу разложите их по зонам. Одну оставьте на кухне, другую в ванной, третью в прихожей. Иначе всё быстро смешивается, и удобство исчезает.

Какие идеи правда удобные, а какие лучше не переоценивать

Не каждый совет из этой серии одинаково хорош. Некоторые способы реально экономят деньги и силы, а некоторые работают только при определённых условиях.


  • Самый удачный вариант — тряпки для воды и влажной уборки. Здесь старое полотенце почти всегда показывает себя хорошо.

  • Коврик для посуды тоже полезен, если стирать его регулярно и не держать всё время мокрым.

  • Насадка для швабры подходит не всем. Если швабра неудобной формы, крепить ткань придётся долго, и проще купить готовую насадку.

  • Подкладка под чехол гладильной доски помогает, но только если само основание ещё в нормальном состоянии.

  • Для очень деликатных поверхностей грубая старая махра может быть лишней. Тут лучше сначала попробовать на небольшом участке.

У меня больше всего прижились два решения: куски для сбора воды и подстилка у двери. А вот с импровизированной насадкой для швабры вышло не идеально — ткань держалась нормально, но закреплять её каждый раз было лениво. Так что чудес здесь нет: старое полотенце полезно, если задача простая и понятная.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я разрезала два старых полотенца на небольшие салфетки и разложила по дому. Больше всего понравилось, как они собирают воду в прихожей и на кухне — обычные тонкие тряпки у меня так не работали».

Как подготовить полотенце, чтобы им было удобно пользоваться

Чтобы старая вещь не выглядела как случайный кусок ткани, её лучше немного привести в порядок. Это занимает немного времени, зато потом пользоваться гораздо приятнее.


  • Осмотрите ткань. Если она сильно истёрлась, крошится по краям или неприятно пахнет даже после стирки, лучше не тратить время.

  • Постирайте и хорошо высушите полотенце перед переделкой. Это базовый шаг, который многие пропускают зря.

  • Разрежьте ткань на размеры под конкретные задачи, а не наугад. Для кухни удобны одни куски, для пола — другие.

  • Если края сильно осыпаются, их можно аккуратно подогнуть и прошить. Я делал и без этого, но тогда ткань быстрее теряет вид.

Лайфхак: для прихожей лучше брать самую плотную часть полотенца, а для пыли и мебели — более мягкие куски. Так одна вещь расходуется разумно, а не превращается в одинаковые тряпки без понятной задачи.

В итоге старое полотенце — не волшебная замена всему уборочному инвентарю, но вполне толковый домашний помощник. Оно особенно хорошо там, где нужно быстро впитать воду, собрать грязь и не тратить лишние деньги. Если подойти без лишнего энтузиазма и выбрать пару действительно полезных способов, старая махра ещё послужит. А выбросить её всегда успеется.

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