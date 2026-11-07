СКА совершил камбэк в Хабаровске, «Трактор» прервал серию «Ак Барса»: обзор игр КХЛ

В пятницу, 6 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Центральным событием дня стал волевой успех СКА в гостях у «Амура», а также неожиданное поражение казанского «Ак Барса» в Челябинске.

В Хабаровске хозяева быстро забросили две шайбы усилиями Рауля Акмальдинова и Максима Кровякова, однако петербуржцы перевернули игру. Голы Никиты Зайцева, Владислава Романова и Рокко Гримальди принесли гостям победу со счётом 3:2. СКА продолжает набирать очки, а «Амур» упустил хорошую возможность упрочить положение.

В Челябинске «Трактор» взял верх над «Ак Барсом» — 5:3. Казанцы вели по ходу встречи 3:1, но затем пропустили четыре шайбы подряд. У хозяев отличились Нэйтан Легаре, Михаил Рольгизер, Григорий Дронов, Михаил Григоренко и Александр Шэн. У гостей забили Равиль Якупов, Александр Хмелевски и Максим Быков. Эта победа позволила челябинцам покинуть последнее место на Востоке.

В других матчах дня «Адмирал» во Владивостоке переиграл «Барыс» в голевой перестрелке — 5:4, а «Салават Юлаев» в Уфе дожал «Автомобилист» в овертайме благодаря голу Мэттью Маджио. Также стоит отметить, что «Локомотив» вновь уступил тольяттинской «Ладе» — на этот раз по буллитам, а «Спартак» в Москве разобрался с минским «Динамо» (5:3), продлив серию до шести побед.