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Рулонная изгородь вместо профлиста: как быстро закрыть участок от взглядов

Роман Медников Автор статьи
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Идея закрыть старый забор рулонной декоративной изгородью выглядит не как строгая наука, а как вполне земной дачный приём. На здоровье это, конечно, напрямую не влияет, но комфорт на участке меняет заметно: меньше ощущения, что живёшь на виду, и при этом двор не превращается в тёмную коробку. Я встречал подобные решения на российских сайтах о доме и саде, и у этого способа действительно есть сильные стороны, если не ждать от него чуда.

Чем рулонная изгородь удобнее глухого забора

Главный плюс такого полотна — оно добавляет приватности без капитальной стройки. Если у вас уже стоит сетка или не самый красивый каркас, декоративное покрытие позволяет быстро привести всё в более аккуратный вид.


  • Оно закрывает участок от прямого обзора. Не наглухо, как металлический лист, но достаточно, чтобы перестать постоянно встречаться взглядами с соседями;

  • Свет проходит мягче. Это особенно заметно днём, когда хочется уединения, но не хочется терять весь естественный свет;

  • Нагрузка на старый забор обычно меньше, чем у тяжёлых листовых материалов. Для ветхих опор это иногда решающий момент;

  • Внешний вид становится ровнее. Даже если за основой старая сетка, общее впечатление уже совсем другое;

  • Не нужно ждать, пока что-то вырастет. В этом и разница с живой изгородью: развернул, закрепил, и результат виден сразу.

У меня как раз и вызывает симпатию то, что способ не требует больших вложений времени. Не нужно подгонять листы, красить металл и устраивать стройку на выходных. Для дачи, где всегда есть десяток более срочных дел, это весомый аргумент.

Лайфхак: перед покупкой измерьте не только длину забора, но и высоту уже существующей основы. Я один раз ориентировался «на глаз», и в итоге полотно оказалось ниже, чем хотелось. Пришлось переставлять крепления и мириться с просветом снизу.

Где такая изгородь действительно уместна

Не всякий участок нуждается именно в таком решении. Но есть несколько ситуаций, где рулонный вариант смотрится особенно разумно и не кажется временной мерой.


  • Старый забор из сетки-рабицы. Это, пожалуй, самый понятный вариант: каркас уже есть, остаётся только закрыть его декоративным слоем;

  • Зона отдыха. Если нужно отделить беседку, террасу или место со столом, полотно работает как лёгкая ширма;

  • Хозяйственная часть участка. Им удобно прикрыть сарай, контейнеры для хранения или угол, где стоят садовые вещи;

  • Временное решение перед капитальным ремонтом. Когда на новый забор пока не хочется тратить десятки тысяч рублей, такой способ помогает переждать сезон без раздражения;

  • Внутреннее зонирование. Иногда важнее не внешний периметр, а разделение пространства внутри участка.

Если говорить честно, «люксовым» такой забор я бы не называл. Это всё-таки декоративное и практичное решение, а не замена серьёзной ограде на десятилетия. Но для быстрого обновления вида он работает неожиданно прилично — особенно если основа ровная и не перекошенная.

Елена Сергеева, дачница из Казани: «Мы закрыли такой изгородью старую сетку со стороны дороги. Участок сразу стал спокойнее на вид, и уже не было ощущения, что всё как на ладони. Больше всего понравилось, что муж установил всё сам за один вечер».

Как закрепить полотно без лишней возни

Один из главных плюсов — монтаж без сложного инструмента. Если основа уже стоит, работа обычно сводится к аккуратному разворачиванию рулона и фиксации по месту.


  • Сначала лучше разложить полотно на земле и посмотреть, где верх и низ. Это мелочь, но она экономит время;

  • Крепить удобнее сверху вниз. Так материал меньше перекашивается в процессе;

  • Фиксацию лучше делать в нескольких точках по краям и по центру. Тогда полотно лежит ровнее и не собирается волнами;

  • Если основа деревянная, важно проверить, нет ли торчащих заноз и острых краёв, которые могут зацепить сетку;

  • После монтажа стоит отойти на несколько метров и посмотреть на результат со стороны. Неровности обычно видны именно так, а не вблизи.

Я бы не советовал торопиться и натягивать всё изо всех сил. Слишком сильное натяжение иногда только подчёркивает перекосы старого каркаса. Гораздо лучше закрепить полотно спокойно, с небольшим запасом, а потом подправить отдельные участки.

Лайфхак: если изгородь длинная, не пытайтесь развесить весь рулон сразу в одиночку. Удобнее сначала прихватить верхние углы и середину, а затем уже распределять крепления дальше. Так меньше шанс, что полотно перекрутится или ляжет складками.

О чём лучше подумать до покупки

У таких решений есть не только плюсы. Чтобы потом не разочароваться, лучше заранее трезво оценить условия на участке и свои ожидания.


  • Это не капитальный забор. От шума он почти не спасает и серьёзной защитой не является;

  • Внешний вид зависит от качества основы. Если сама сетка сильно кривая, декоративный слой её не «вылечит»;

  • На совсем открытых и ветреных местах стоит особенно внимательно отнестись к креплению. Лёгкий материал требует аккуратной фиксации;

  • Искусственная зелень нравится не всем. Кому-то она кажется аккуратной, а кому-то — слишком декоративной;

  • За состоянием всё равно придётся следить. Веточки, пыль и мусор со временем цепляются, особенно у дороги.

Мне кажется разумным воспринимать такую покупку не как замену всему и сразу, а как способ быстро навести порядок. Если нужен именно надёжный, высокий и полностью закрытый периметр на долгие годы, стоит смотреть в сторону других конструкций. А вот для маскировки старой сетки или хозяйственной зоны это решение часто попадает в цель.

В итоге рулонная изгородь — это не роскошь и не чудо-изобретение, а просто удобный дачный приём. Она помогает быстро добавить уединения, прикрыть неказистые места и освежить вид участка без большой стройки. Если заранее измерить забор, не ждать от материала слишком многого и аккуратно закрепить полотно, результат обычно получается вполне достойный.

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