Лайфхаки

Кулич и паска: почему это одно угощение в разных регионах

Роман Медников Автор статьи
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С названиями праздничной выпечки люди спорят охотнее, чем с рецептом. И это как раз тот случай, где строгой ошибки чаще всего нет: многое зависит не от «правильно или неправильно», а от региона, семейной привычки и речи, которую человек слышал с детства. Я сам не раз замечал, что в одном доме уверенно говорят «кулич», а в другом с тем же спокойствием — «паска», и на столе при этом стоит почти одно и то же.

Почему возник спор о названиях

Причина спора довольно бытовая: в центральной России словом «кулич» обычно называют высокую сдобную выпечку с изюмом, а словом «пасха» — творожное угощение, которое делают в форме усечённой пирамиды. Но в южных регионах дрожжевую выпечку нередко называют «паской», и для местных жителей это не оговорка, а обычная речевая норма.


  • В центре страны чаще разделяют два названия: кулич — это выпечка, пасха — творожное блюдо;

  • На юге слово «паска» закрепилось именно за сдобным праздничным хлебом;

  • Разница держится не на моде, а на устойчивой местной речи, которая передаётся в семье;

  • Из-за этого один и тот же предмет на столе в разных регионах называют по-разному, хотя суть блюда не меняется.

Я встречал похожую ситуацию и с другими бытовыми словами: люди уверены, что их вариант единственно верный, пока не услышат речь соседнего региона. На деле язык куда спокойнее относится к таким расхождениям, чем сами спорщики за столом.

Лайфхак: если не хотите начинать семейный спор на ровном месте, в разговоре можно использовать нейтральное сочетание «праздничная выпечка». Способ простой, но работает сразу, особенно когда за одним столом собираются родственники из разных городов.

Что говорят словари и история языка

Этот спор не вчера появился. Разницу в употреблении фиксировали ещё в старых словарях. В частности, в трудах Владимира Даля отмечалось, что в великорусской традиции пасхой называли творожное блюдо, а в южных губерниях этим словом могли называть именно сдобный дрожжевой хлеб.


  • Словари показывают, что оба варианта не выдуманы недавно;

  • Южное употребление слова «паска» имеет давнюю традицию;

  • Центральное разделение понятий тоже давно закрепилось в речи;

  • Получается, что спор идёт не между «грамотным» и «неграмотным» вариантом, а между разными языковыми привычками.

На одном из российских материалов о языке я встречал хорошую мысль: диалектные различия часто раздражают только до тех пор, пока не узнаёшь их историю. Потом спор заметно остывает, потому что становится ясно — перед нами не ошибка, а след традиции.

Само слово «кулич» связывают с древним названием круглого хлеба, а слово «Пасха» пришло в язык давно и со временем стало использоваться шире. Если говорить совсем просто, названия наслаивались друг на друга, а бытовая традиция в разных местах закрепила разные варианты.

Почему на юге говорят «паска», а в центре — «кулич»

Тут многое объясняется кухней прошлого. Творожное праздничное угощение исторически было особенно распространено в северных и центральных районах. На юге же главным украшением стола чаще оставалась богатая сдобная выпечка. Поэтому название праздника естественным образом закреплялось именно за хлебом.


  • Где чаще готовили творожное блюдо, там понадобилось отдельное название для него;

  • Где главным символом стола была выпечка, там праздничное имя могло перейти именно к ней;

  • Семейная речь обычно консервативна: как говорили бабушки и родители, так продолжают говорить и дети;

  • Даже если сегодня в одном доме готовят и творожный десерт, и сдобную выпечку, старое название нередко сохраняется.

Есть и ещё одна деталь, которая многое объясняет. Уменьшительные формы тоже выдают региональную норму: где-то дети лепят в песке «куличики», а где-то — «пасочки». Такая мелочь кажется пустяком, но именно из неё потом и вырастает уверенность, что только твой вариант звучит естественно.

Лайфхак: если хотите быстро понять, откуда тянется семейное слово, просто расспросите старших родственников, как говорили у них в детстве. Я однажды так сделал, и спор о «неправильном» названии закончился за пять минут — оказалось, дело было не во вкусе, а в географии семьи.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас в семье чаще говорили “кулич”, и я долго думала, что другого варианта быть не может. А потом познакомилась с родственниками с юга и поняла, что “паска” у них звучит так же естественно, как у нас привычные домашние слова».

Есть ли между ними разница на кухне

Если говорить честно и без лишнего пафоса, в повседневном разговоре под «куличом» и «паской» очень часто имеют в виду одну и ту же праздничную сдобную выпечку. Да, в отдельных семьях и регионах могут быть свои особенности по тесту, добавкам или украшению, но само слово не всегда сообщает о рецепте что-то точное.


  • Название блюда не гарантирует строгий набор ингредиентов;

  • Один и тот же рецепт в разных семьях могут называть по-разному;

  • В магазине или в гостях лучше уточнять, о какой именно выпечке идёт речь, если это важно;

  • Для обычного домашнего разговора достаточно понимать, что чаще всего речь об одном праздничном угощении.

У меня это как раз и вызвало меньше всего вопросов: когда видишь на столе высокую сдобную выпечку с глазурью, спор о слове кажется скорее филологическим, чем кулинарным. Интересно обсудить — да. Но делать из этого повод для взаимных упрёков точно не стоит.

Лайфхак: если готовите подписи к угощениям для гостей или общего стола, используйте двойное название — «кулич, или паска». Это выглядит мирно, понятно и избавляет от лишних поправок со стороны тех, кто пришёл с собственным словарём.

В итоге всё довольно просто: «кулич» и «паска» во многих случаях обозначают одно и то же праздничное угощение, а разница рождается из региональной речи. Словари и история языка показывают, что оба варианта имеют свои основания. Так что спорить здесь можно разве что из любви к словам. А для стола и разговора с близкими куда полезнее помнить: традиции бывают разными, и в этом как раз нет ничего странного.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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