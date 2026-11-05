Кулич и паска: почему это одно угощение в разных регионах

С названиями праздничной выпечки люди спорят охотнее, чем с рецептом. И это как раз тот случай, где строгой ошибки чаще всего нет: многое зависит не от «правильно или неправильно», а от региона, семейной привычки и речи, которую человек слышал с детства. Я сам не раз замечал, что в одном доме уверенно говорят «кулич», а в другом с тем же спокойствием — «паска», и на столе при этом стоит почти одно и то же.

Почему возник спор о названиях

Причина спора довольно бытовая: в центральной России словом «кулич» обычно называют высокую сдобную выпечку с изюмом, а словом «пасха» — творожное угощение, которое делают в форме усечённой пирамиды. Но в южных регионах дрожжевую выпечку нередко называют «паской», и для местных жителей это не оговорка, а обычная речевая норма.



В центре страны чаще разделяют два названия: кулич — это выпечка, пасха — творожное блюдо;



На юге слово «паска» закрепилось именно за сдобным праздничным хлебом;



Разница держится не на моде, а на устойчивой местной речи, которая передаётся в семье;



Из-за этого один и тот же предмет на столе в разных регионах называют по-разному, хотя суть блюда не меняется.



Я встречал похожую ситуацию и с другими бытовыми словами: люди уверены, что их вариант единственно верный, пока не услышат речь соседнего региона. На деле язык куда спокойнее относится к таким расхождениям, чем сами спорщики за столом.

Лайфхак: если не хотите начинать семейный спор на ровном месте, в разговоре можно использовать нейтральное сочетание «праздничная выпечка». Способ простой, но работает сразу, особенно когда за одним столом собираются родственники из разных городов.

Что говорят словари и история языка

Этот спор не вчера появился. Разницу в употреблении фиксировали ещё в старых словарях. В частности, в трудах Владимира Даля отмечалось, что в великорусской традиции пасхой называли творожное блюдо, а в южных губерниях этим словом могли называть именно сдобный дрожжевой хлеб.



Словари показывают, что оба варианта не выдуманы недавно;



Южное употребление слова «паска» имеет давнюю традицию;



Центральное разделение понятий тоже давно закрепилось в речи;



Получается, что спор идёт не между «грамотным» и «неграмотным» вариантом, а между разными языковыми привычками.



На одном из российских материалов о языке я встречал хорошую мысль: диалектные различия часто раздражают только до тех пор, пока не узнаёшь их историю. Потом спор заметно остывает, потому что становится ясно — перед нами не ошибка, а след традиции.

Само слово «кулич» связывают с древним названием круглого хлеба, а слово «Пасха» пришло в язык давно и со временем стало использоваться шире. Если говорить совсем просто, названия наслаивались друг на друга, а бытовая традиция в разных местах закрепила разные варианты.

Почему на юге говорят «паска», а в центре — «кулич»

Тут многое объясняется кухней прошлого. Творожное праздничное угощение исторически было особенно распространено в северных и центральных районах. На юге же главным украшением стола чаще оставалась богатая сдобная выпечка. Поэтому название праздника естественным образом закреплялось именно за хлебом.



Где чаще готовили творожное блюдо, там понадобилось отдельное название для него;



Где главным символом стола была выпечка, там праздничное имя могло перейти именно к ней;



Семейная речь обычно консервативна: как говорили бабушки и родители, так продолжают говорить и дети;



Даже если сегодня в одном доме готовят и творожный десерт, и сдобную выпечку, старое название нередко сохраняется.



Есть и ещё одна деталь, которая многое объясняет. Уменьшительные формы тоже выдают региональную норму: где-то дети лепят в песке «куличики», а где-то — «пасочки». Такая мелочь кажется пустяком, но именно из неё потом и вырастает уверенность, что только твой вариант звучит естественно.

Лайфхак: если хотите быстро понять, откуда тянется семейное слово, просто расспросите старших родственников, как говорили у них в детстве. Я однажды так сделал, и спор о «неправильном» названии закончился за пять минут — оказалось, дело было не во вкусе, а в географии семьи.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас в семье чаще говорили “кулич”, и я долго думала, что другого варианта быть не может. А потом познакомилась с родственниками с юга и поняла, что “паска” у них звучит так же естественно, как у нас привычные домашние слова».

Есть ли между ними разница на кухне

Если говорить честно и без лишнего пафоса, в повседневном разговоре под «куличом» и «паской» очень часто имеют в виду одну и ту же праздничную сдобную выпечку. Да, в отдельных семьях и регионах могут быть свои особенности по тесту, добавкам или украшению, но само слово не всегда сообщает о рецепте что-то точное.



Название блюда не гарантирует строгий набор ингредиентов;



Один и тот же рецепт в разных семьях могут называть по-разному;



В магазине или в гостях лучше уточнять, о какой именно выпечке идёт речь, если это важно;



Для обычного домашнего разговора достаточно понимать, что чаще всего речь об одном праздничном угощении.



У меня это как раз и вызвало меньше всего вопросов: когда видишь на столе высокую сдобную выпечку с глазурью, спор о слове кажется скорее филологическим, чем кулинарным. Интересно обсудить — да. Но делать из этого повод для взаимных упрёков точно не стоит.

Лайфхак: если готовите подписи к угощениям для гостей или общего стола, используйте двойное название — «кулич, или паска». Это выглядит мирно, понятно и избавляет от лишних поправок со стороны тех, кто пришёл с собственным словарём.

В итоге всё довольно просто: «кулич» и «паска» во многих случаях обозначают одно и то же праздничное угощение, а разница рождается из региональной речи. Словари и история языка показывают, что оба варианта имеют свои основания. Так что спорить здесь можно разве что из любви к словам. А для стола и разговора с близкими куда полезнее помнить: традиции бывают разными, и в этом как раз нет ничего странного.