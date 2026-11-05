Новости Татарстана

Мошенники в Татарстане: новые схемы обмана и как не стать жертвой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперты рассказали о новых схемах мошенничеств...

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В Татарстане, несмотря на снижение числа интернет-преступлений, аферисты продолжают изобретать новые способы обмана. На пресс-конференции в «Татар-информе» эксперты рассказали о самых распространенных уловках и о том, кто чаще всего попадается на их удочку. Жертвами мошенников становятся в основном женщины, а средний возраст пострадавших заметно помолодел: если раньше пенсионеры составляли около 26% обманутых, то теперь их доля снизилась до 17%, уступив место людям от 18 до 49 лет.

Одной из самых популярных схем остается взлом аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники звонят жертвам через мессенджеры, представляются сотрудниками правоохранительных органов и запугивают уголовной ответственностью, убеждая перевести деньги на «безопасный счет». В ход идут и более изощренные методы: например, мошенники могут убедить ребенка вскрыть домашний сейф или оставить дверь незапертой, как это произошло в Тукаевском районе, где похитили ценные вещи. Также распространена рассылка вирусов под видом фотографий или «бесплатного ВПН» — так житель республики лишился доступа к своему аккаунту после того, как открыл видео от якобы учительницы сына.

Отдельное внимание эксперты уделили проблеме дропперов — людей, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты для проведения сомнительных операций. Аферисты активно ищут таких помощников через объявления о вакансиях на удаленке, предлагая высокую зарплату за простую работу. Женщина, устроившаяся «менеджером по продаже криптовалюты», через свои счета пропустила более миллиона рублей, прежде чем поняла, что стала частью преступной схемы. Правоохранители предупреждают: использование личных счетов для расчетов с клиентами — верный признак обмана, который может обернуться уголовным делом.

По данным Прокуратуры РТ, с начала года в регионе зарегистрировано почти 13 тысяч IT-преступлений, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Однако 57% всех мошенничеств совершаются кол-центрами, организаторы которых находятся за границей. Техническими посредниками для них все чаще становятся обычные граждане, соглашающиеся установить у себя дома «странное оборудование» — симбоксы. За такую «подработку» уже расследуются шесть уголовных дел, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Специалисты Банка России выделили пять типов жертв мошенников: от деловых людей в спешке до одиноких пенсионеров и молодежи, уверенной в своей цифровой грамотности. Самыми тяжелыми последствиями оборачивается попадание в «кредитную ловушку», где средний ущерб достигает 556 тысяч рублей. Эксперты советуют не спешить, проверять информацию на официальных сайтах и обязательно советоваться с близкими, если кто-то требует перевести деньги или сообщить личные данные.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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