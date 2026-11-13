Баллами Плюса теперь можно оплатить покупки в салонах Т2

Клиенты Т2 получили ещё один способ сэкономить на покупках в салонах связи: часть товаров и услуг теперь можно оплачивать баллами Плюса. Это не меняет саму цену, но для тех, у кого баллы уже накопились, решение выглядит вполне практично — особенно если давно собирались взять аксессуар, оплатить услугу или обновить устройство.

Новая возможность работает в салонах связи Т2 через оплату по QR-коду с помощью Яндекс Пэй. Схема довольно простая: на кассе нужно отсканировать QR-код на стикере, выбрать карту российского банка, которая подключена к Яндекс Пэй, а затем включить функцию списания баллов. После этого баллы идут в зачёт покупки.

Условия выглядят понятными и без сложных пересчётов. Один балл Плюса равен одному рублю, поэтому заранее прикинуть выгоду несложно. Это, пожалуй, самый удобный момент во всей схеме: не нужно вспоминать коэффициенты и смотреть мелкий шрифт.

Оплата баллами распространяется на товары и услуги в салонах Т2. В компании уточнили, что воспользоваться способом можно для всего ассортимента точки продаж, включая смартфоны, умные устройства, аксессуары и другие позиции. Если говорить проще, речь не о какой-то одной ограниченной категории, а о более широком выборе.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужна активная подписка Яндекс Плюс. Кроме того, потребуется карта любого российского банка, подключённая к Яндекс Пэй. Без этих условий списать баллы не получится, так что лучше проверить всё заранее, ещё до визита в салон.

Лайфхак: перед оплатой стоит заранее открыть приложение и убедиться, что подписка активна, а карта действительно подключена к Яндекс Пэй. На кассе это экономит несколько минут и убирает неловкую паузу, когда всё уже выбрано, а оплата не проходит с первого раза.

Отдельно отмечу, что такой способ особенно удобен для небольших покупок. По моему опыту, именно на аксессуарах или дополнительных услугах люди чаще всего готовы использовать накопленные баллы без долгих раздумий. Когда сумма не слишком большая, решение принимается проще.

В Т2 объясняют запуск этой функции стремлением сделать оплату в салонах связи более гибкой. Компания также рассчитывает, что развитие партнёрских программ повысит интерес покупателей к розничным точкам. Для клиента всё это звучит довольно приземлённо: если баллы можно превратить в рубли без сложных условий, значит, ими действительно будут пользоваться.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, отметил, что обновление сценария оплаты через Яндекс Пэй стало ещё одной мерой по улучшению клиентского опыта в салонах связи. По его словам, абоненты активно пользуются программами лояльности и хотят применять накопленные бонусы с максимальной выгодой.

Лайфхак: если планируете крупную покупку, имеет смысл заранее посмотреть, сколько баллов доступно к списанию. Я обычно советую делать это дома, спокойно, а не уже у стойки продаж — так легче понять, на какую итоговую сумму можно рассчитывать.

Нововведение выглядит не громким, а скорее полезным в быту. Если вы и так пользуетесь подпиской и копите баллы, теперь у них появился ещё один понятный сценарий применения. В салонах связи это может оказаться как раз тем случаем, когда бонусы не лежат без дела, а реально уменьшают расходы.